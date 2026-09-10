Vox denuncia la trampa de la ley para nacionalizar saharauis: «Incluye a marroquíes colonos del Sáhara»

Vox mantiene su postura de reconocimiento y defensa de la independencia del Sáhara Occidental, pero rechaza la concesión de nacionalidad española en los términos que el Congreso de los Diputados, con el apoyo de toda la izquierda, ha aprobado este jueves.

El diputado nacional por Badajoz, Ignacio de Hoces, ha denunciando la trampa que esconde la nueva ley que registró Sumar y que tras los amagos del PSOE por oponerse ha votado a favor: «Otorgan la nacionalidad a marroquíes colonos». Además, Hoces ha criticado que el propósito de la ley es con un fin electoral.

Hoces ha puesto el foco en el marco temporal que abarca dicha ley, septiembre de 1977. Es decir, cuando ya había comenzado la ocupación por Marruecos, conocida como Marcha Verde, el 6 de noviembre de 1975, al entrar más de 350.000 civiles marroquíes.

«De acuerdo con lo que ustedes han establecido en este dictamen –en referencia a Sumar y PSOE–, pueden solicitar la nacionalidad española las personas nacidas en el Sáhara hasta septiembre de 1977, cuando ya se había producido la ocupación marroquí. En consecuencia, solicitarán la nacionalidad española hijos de colonos marroquíes que habían ya causado la ocupación».

Vox y la Ley de Nietos

La formación liderada por Santiago Abascal ha señalado que las concesiones de nacionalidad de los saharauis sigue el mismo mecanismo que la Ley de Nietos, que ha sido paralizada de manera cautelar por el Tribunal Supremo, a solicitud de Vox y Iustitia Europa.

Desde Vox son contrarios a que ciudadanos extranjeros obtengan la nacionalidad sólo por tener un origen vinculado con la historia española: «La nacionalidad es lo más preciado, no se puede regalar», ha defendido Hoces.

Vox ha sido el único partido con representación parlamentaria que exigió su paralización de manera judicial. Un hecho que ha puesto de manifiesto Hoces para alertar el objetivo del Gobierno de España en «alterar el censo electoral» de cara a los próximos comicios: «Ustedes han retorcido absolutamente todo con una instrucción de Sofía Puente que sabe perfectamente que es ilegal y se siguen concediendo las nacionalidades».

Para ello, Vox ha exigido en reforzar el protocolo del voto por correo con un control de identificación del ciudadano español a la hora de recibirlo y depositarlo en Correos. «Nada de esto ocurre cuando un español quiere votar por correo en el extranjero», ha resaltado Hoces. Además ha añadido que cualquier concesión de nacionalidad debe poderse revocar si el nacionalizado comete cualquier delito contemplado en el Código Penal.