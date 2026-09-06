Aragón fulmina el programa escolar de Lengua Árabe y Cultura Marroquí: «Decimos no a la islamización de España»

Aragón pone fin al programa de enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en sus colegios en esta vuelta al cole. «No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España», señalan desde Vox, que celebran la decisión como un compromiso cumplido con el acuerdo de gobernabilidad firmado con el PP. El anuncio se hará oficial por parte de la Consejería de Educación este lunes.

El Gobierno autonómico ha decidido suprimir desde este curso 2026/2027 el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que se impartía en diez centros de la comunidad y contaba con 199 alumnos.

El programa desaparecerá así de los CEIP Aljafería, Antonio Beltrán Martínez, José Camón Aznar, Luis Vives, Marcos Frechín, Puerta de Sancho, Ramón Sainz de Varanda y Tío Jorge, así como de los colegios Cantín y Gamboa y El Carmen y San José.

Desde Vox reivindican la eliminación del programa «como un compromiso cumplido», incluido en el pacto de Gobierno firmado por PP y Vox el pasado 22 de abril, después de haber reclamado los de Abascal que se paralizase el programa escolar tanto en el Congreso de los Diputados, como en las Cortes de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Marruecos financia el programa y elige a los profesores

El PLACM es un programa de cooperación bilateral entre España y Marruecos que se desarrolla en colegios e institutos españoles. Según reconoce el Ministerio de Educación, está coordinado por personal de la Embajada de Marruecos y el propio Ministerio español y es impartido por «profesorado funcionario marroquí».

Una de las características que ha provocado mayor controversia política es que los profesores son funcionarios seleccionados por el Gobierno marroquí. Además, la financiación del programa corre a cargo de la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero.

Ante la polémica, el Gobierno confirmó en el Congreso que los gastos del programa son asumidos por esta fundación y que no suponen un coste para las administraciones educativas españolas. Si bien, no existe una cifra oficial pública que permita determinar cuánto dinero desembolsa Marruecos cada año por el conjunto del programa.

El PLACM tiene su origen en el convenio de cooperación cultural entre España y Marruecos de 1980. Las clases están dirigidas principalmente a alumnos de origen marroquí, aunque el programa también está abierto a otros estudiantes interesados. Además, se imparte mayoritariamente como actividad extraescolar y voluntaria.

Casi 400 colegios llegaron a impartir estas clases

El programa llegó a extenderse a unos 400 centros educativos españoles, con presencia en distintas comunidades autónomas. El Ministerio mantiene actualmente el PLACM en País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares, además de Aragón, aunque varias autonomías han decidido posteriormente abandonarlo.

Aragón se suma así a las comunidades que han optado por retirar el programa. La decisión supone que los diez centros aragoneses dejarán de ofrecer unas enseñanzas financiadas por Marruecos y desarrolladas mediante profesores pertenecientes al sistema educativo marroquí.

El vicepresidente de Aragón ha salido en defensa de la medida en sus redes sociales, mostrando además su rechazo hacia «una cultura que denosta y maltrata a la mujer». «Volvemos a poner el sentido común, el respeto a las familias, y a la cultura española y occidental en el centro de las políticas», ha sostenido.