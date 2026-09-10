La reflexión de Antonio Machado, poeta sevillano, sobre el amor: «Dicen que el hombre no es hombre mientras que no escucha su nombre de labios de una mujer»

Antonio Machado incluyó una copla sobre el amor en Juan de Mairena, un libro en prosa de 1936 construido como los apuntes de un profesor apócrifo. La escribió dentro de un diálogo entre Mairena y otro personaje inventado, Jorge Meneses, que presenta el verso como resultado de una máquina de trovar de su invención.

Jorge Meneses llama a esa máquina el aristón poético y la describe capaz de componer versos sin que intervenga un autor individual.

¿Qué significa «Dicen que el hombre no es hombre mientras que no oye su nombre de labios de una mujer»?

La copla de Antonio Machado dice así: «Dicen que el hombre no es hombre mientras que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser».

Así, Machado sostiene que un hombre solo se reconoce como tal cuando una mujer pronuncia su nombre con afecto. El poeta sevillano construye el verso con la estructura de una copla popular, de línea corta y rima asonante, y lo cierra con una coletilla que rompe la afirmación tajante, «Puede ser». Esa coletilla forma parte del mecanismo que describe Jorge Meneses en el diálogo.

En el diálogo, recogido en la transcripción digital de Juan de Mairena disponible en Wikisource, Meneses explica que el aristón poético funciona con un teclado dividido en tres sectores, el positivo, el negativo y el hipotético, que corresponden a las formas del verbo ser «es», «no es» y «puede ser». La copla sobre el amor termina justamente en el registro hipotético.

Con ese cierre, Machado evita que la copla se lea como una verdad cerrada sobre el amor y la deja abierta a la duda, en línea con el resto de las reflexiones de Juan de Mairena sobre el sentimiento y el lenguaje.

La copla de Antonio Machado sobre el amor y la identidad

La copla se enfoca en un instante concreto, el momento en que una mujer nombra a un hombre. El poeta Antonio Machado convierte ese gesto verbal en la prueba de que ese hombre existe plenamente para otra persona. Decir el nombre de alguien con cariño confirma, para Machado, la identidad de quien lo escucha.

La copla sobre el amor que aparece en Juan de Mairena conecta con un motivo que aparece en otros textos de Machado, la palabra como acto que confirma a quien la recibe. En la novela Juan de Mairena, ese motivo queda filtrado por el humor de la máquina de trovar, que convierte un sentimiento íntimo en un verso que cualquiera reconoce como propio.

¿Quién fue Antonio Machado, el poeta sevillano de la Generación del 98?

Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y murió en Colliure, Francia, el 22 de febrero de 1939. Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros, y viajó a París, donde estudió filosofía con el pensador francés Henri Bergson, según recoge el Instituto Cervantes.

Antonio Machado fue profesor de francés en Soria desde 1907 y en Baeza entre 1912 y 1919, y en 1927 ingresó en la Real Academia Española. Está considerado el poeta emblemático de la Generación del 98 y colaboró también con la Universidad Popular de Segovia.

En 1939, durante la Guerra Civil española, Antonio Machado cruzó los Pirineos hacia Colliure poco antes de su muerte. Antes había marchado a Valencia en 1936 y pasado por Barcelona en las últimas semanas del conflicto.