Promete ser la mejor película de guerra del año: Netflix presenta el tráiler de la impactante ‘Mosquito Bowl’

Hace cuatro años, la «gran N roja» dio un golpe encima de la mesa, sorprendiendo a todos con un drama bélico impoluto: Sin novedad en el frente. La cinta alemana de Edward Berger terminó llevándose cuatro premios de la Academia, incluyendo la consideración de mejor película internacional en los Oscar 2023. Ahora, bajo esa idea de realismo sucio, Netflix pretende lanzar el próximo mes de noviembre otro ejercicio de cine de guerra que despierte el interés general de sus suscriptores. Sí, nos referimos a la adaptación de la novela homónima de Buzz Bissinger, Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra.

Dirigida por Peter Berg, actor y director norteamericano que será el encargado de dirigir la futura versión cinematográfica del videojuego Call of Duty, Mosquito Bowl ha sorprendido con un espectacular primer adelanto promocional, mezclando las escenas de guerra con los recuerdos de las estrellas del fútbol americano protagonistas, las cuales se alistaron en el cuerpo de Marines tras el ataque de Pearl Harbor. Mención especial a esa transición en la que un placaje de la disciplina deportiva rima con un hombre caído en el frente de combate. Y es que esta historia real de la compañía que dirigen Ted Sarandos y Greg Peters parece estar diseñada específicamente para tener un hueco en la siguiente temporada de premios, a través de un estreno limitado en los cines estadounidenses el próximo 30 de octubre.

Tráiler de ‘Mosquito Bowl’: una historia real con un reparto repleto de estrellas

El drama bélico y deportivo de Netflix nos presenta a cuatro estrellas del fútbol americano que, tras el dramático ataque de Pearl Harbor, deciden posponer su prometedora carrera y un futuro repleto de fama para alistarse en la Segunda Guerra Mundial.

El cuarteto viaja al frente del Pacífico, entrenándose para entrar en combate y afrontar la inminente invasión de Okinawa. Para amenizar la espera, los mandos organizan un partido el 24 de diciembre, en un evento improvisado que fue bautizado como el «Mosquito Bowl», pues reunió en un terreno repleto de dichos insectos a los mejores atletas universitarios del país. Desgraciadamente para muchos de ellos, aquel fue el último partido que disputaron en sus vidas.

El elenco protagonista aparece capitaneado por Bill Skarsgård (Nosferatu), Nicholas Galitzine (Masters del Universo), Ray Nicholson (Smile), Tom Francis (Jay Kelly) y Stacy Clausen (Leviticus).

Berg vuelve a asociarse con el guionista y showrunner Mark L. Smith, con quien estrenó en 2025 la valorada miniserie Érase una vez en el Oeste. El director norteamericano no es ajeno a los dramas deportivos ni al cine bélico. En 2006 creó la serie Friday Night Lights, partiendo de su propia película homónima del 2004, y en 2013 estrenó El único superviviente con Mark Wahlberg como protagonista.

¿Cuándo se estrena en Netflix?

Mosquito Bowl aterrizará en el catálogo de Netflix el próximo 25 de noviembre, en un mes en el que el terminal estrenará otras apuestas cinematográficas relevantes como la española El niño o el drama surcoreano, Un amor imposible de Lee Chang-Dong.