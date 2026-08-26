Una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 10 años ya está disponible en streaming

Hollywood no es el único ecosistema audiovisual en el que pueden prosperar las producciones espectaculares. Aunque la meca del celuloide lleve la batuta en el desarrollo de efectos especiales, el avance tecnológico global y la capacidad económica de otros mercados han llevado a una suerte de parcial equiparación en la creación de CGI y generación de pantallas verdes. Ahora, una de las últimas cintas que humilló a los grandes estudios norteamericanos en su propio campo, acaba de aterrizar en Netflix dispuesta a arrasar en el streaming: Godzilla: Minus One.

Producida y distribuida por TOHO, el estudio japonés que tradicionalmente posee los derechos de la criatura creada por Tomoyuki Tanaka e Ishirō Honda, estrenó la cinta dirigida por Takashi Yamazaki en 2023. El reto era mayúsculo, pues el realizador nipón y su equipo debían competir directamente con el recuerdo audiovisual generado por estudios como Warner Bros., el cual generó varios largometrajes de la franquicia con presupuestos superiores a los 150 millones de dólares. Godzilla: Minus One no sólo causó un mayor impacto en ese sentido, sino que además lo hizo con una partida presupuestaria de 15 millones.

El resultado fue inmejorable, recaudando un total de 118,7 millones de dólares en el box office internacional y obteniendo el premio Oscar a los mejores efectos digitales, por delante de rivales estadounidenses de la talla de The Creator o Guardianes de la galaxia Vol.3. En la actualidad, su triunfo se puede extrapolar en estos instantes al streaming. Desde el pasado 1 de agosto, la película está disponible en el abanico de contenidos de Netflix en dos versiones; la clásica y un montaje en blanco y negro confeccionado plano a plano, que intenta emular a la fotografía analógica de los corresponsales de guerra de los años 40.

¿De qué trata ‘Godzilla: Minus One’?

La trama de Godzilla: Minus One se desarrolla en el Japón de la posguerra, justo después de la rendición del país en la Segunda Guerra Mundial. En ella, un piloto kamikaze desertor lidia con el estrés postraumático por haber huido y ser testigo del primer ataque del monstruo. Mientras intenta rehacer su vida, junto a su mujer y una bebé rescatada, un Godzilla mutado por los ensayos nucleares estadounidenses regresa de nuevo para volver a atacar un país que todavía no se ha recuperado de sus miserias.

A diferencia de las versiones americanas, esta reciente adaptación pone el foco en el drama humano, siendo este el núcleo de la historia, ejerciendo la criatura como una metáfora del horror bélico y el trauma.

Una secuela en camino: ‘Godzilla Minus Zero’

La llegada de Minus One a Netflix supone una oportunidad única para que los espectadores se pongan al día antes del estreno de su inminente secuela, Godzilla: Minus Zero. La trama vuelve a estar protagonizada por la familia Shikishima, dos años después de los acontecimientos de la anterior entrega. Yamazaki regresa a los mandos de un seguimiento que está programado para proyectarse en cines el próximo 6 de noviembre.