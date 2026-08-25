Mark Ruffalo se defiende de las acusaciones antisemitas tras criticar la fusión de Paramount con Warner Bros: «Es indignante y deshonesto»

La compra de Warner Bros. por parte de Paramount Pictures es uno de los temas candentes en la actualidad de Hollywood. Hoy, la operación se encuentra en una fase de bloqueo temporal, debido a una demanda antimonopolio de varios fiscales generales en Estados Unidos. Pero, por supuesto, los tribunales de justicia no son los únicos con una opinión clara y manifiesta en torno a la polémica fusión. Varias estrellas de la meca del celuloide han criticado la adquisición, definiéndola como un aviso preocupante sobre la abusiva concentración de entretenimiento, bajo una misma dirección y mirada corporativa. Entre ellos, una de las diatribas más feroces ha surgido de la boca del actor Mark Ruffalo, quien en las últimas horas ha sido acusado de antisemitismo por la portavocía del estudio.

En el origen del conflicto, el actor que da vida a Hulk en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) compartió un vídeo de Safra Catz, una ejecutiva de Oracle, la empresa tecnológica propiedad del cofundador de Skydance, Larry Ellison. En el material audiovisual se explicaba cómo varias tecnologías de vigilancia de la corporación habían sido vendidas al ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre. Ruffalo siempre ha mantenido que la absorción de Warner por parte de Paramount representa una «amenaza a la libertad editorial». Sin embargo, hasta ahora el intérprete norteamericano nunca había recibido una réplica tan directa como la emitida por la major el pasado sábado, calificando los comentarios de Ruffalo como «tropos antisemitas».

Paramount cree que Mark Ruffalo «cruza un límite»

Un portavoz de Paramount emitió una declaración pública el pasado 22 de agosto, señalando los prejuicios históricos que Ruffalo empleó para hablar de los vínculos de la tecnológica con Israel:

«Nos preocupa, como siempre, que se invoquen tropos antisemitas supuestamente al servicio de una disputa comercial. Palabras como ‘genocidio’ y ‘apartheid’, aplicadas a una transacción corporativa, no solo son erróneas: cruzan un límite y abaratan el sufrimiento real que esos términos buscan describir.

La respuesta del actor: «Es indignante y deshonesto»

The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

El cuatro veces nominado al premio de la Academia utilizó su cuenta de X para defenderse de las duras acusaciones de Paramount, explicando cómo la crítica hacia las acciones del primer ministro israelí no supone un juicio de valor que se pueda ponderar al pueblo judío.

«Para que quede claro: mis opiniones surgen de mis propias convicciones políticas y nunca deben interpretarse como hostilidad hacia el pueblo judío, por el cual siento un profundo amor y respeto», escribía en su post de la red social de Elon Musk.

Por último, Ruffalo volvió a inferir en la necesidad de examinar «a fondo» a la familia Ellison, así como a la amenaza a la «libertad editorial» y la «pérdida del sustento» para miles de familias.