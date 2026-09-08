3 miniseries y películas nominadas a los Emmy 2026 que puedes ver en una sola tarde en Netflix

La 78.ª edición de los Premios Emmy 2026 tendrá lugar el próximo lunes 14 de septiembre. Aunque eso sí, el pasado fin de semana ya se entregaron los Creative Arts Emmy Awards, la línea de premios técnicos y categorías menores, donde series como DTF St. Louis o Widow’s Bay ya han sido galardonadas en algunas secciones.

Este no es un año especialmente brillante para Netflix, pero la plataforma de streaming sí que tiene productos entre las consideraciones principales, cuyo visionado puede completarse en una única tarde. Esta es nuestra selección de tres miniseries y películas de Netflix que destacan como uno de los mejores entretenimientos del año televisivo:

3 miniseries de Netflix en los Emmy 2026

1. ‘Bronca 2’

La antología de Lee Sung Jin ya brilló en la edición 2022/2023 con cinco galardones. Ahora, la segunda temporada reduce el número de episodios y cuenta una historia completamente nueva, con episodios que tienen media hora aproximada de duración.

El argumento de Bronca 2 estalla después de que una joven pareja presencie la alarmante pelea de un jefe y su mujer en un elitista club de campo. El elenco de estrellas vuelve a ser el principal atractivo de la creación de Sung Jin, con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny en los papeles protagonistas.

8 nominaciones:

Mejor Miniserie o Serie de Antología

Mejor Actor Principal en Miniserie o Telefilm (Oscar Isaac)

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Telefilm (Carey Mulligan)

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Telefilm (Charles Melton)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Telefilm (Youn Yuh-jung)

Mejor Dirección en Miniserie o Telefilm (Lee Sung Jin)

Mejor Dirección en Miniserie o Telefilm (Jake Schreier)

Mejor Guion en Miniserie o Telefilm (Lee Sung Jin)

2. ‘La bestia en mí’

Creada por Howard Gordon, responsable de Homeland, y por Gabe Rotter, La bestia en mí cuenta a lo largo de ocho capítulos la tumultuosa vida de Aggie Wiggs (Claire Danes), una escritora de éxito que no consigue recuperarse de la trágica muerte de su hijo pequeño. Su vida da un vuelco cuando Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate, se instala en la casa de al lado. Aggie se embarca en una búsqueda obsesiva, buceando en el oscuro pasado de Jarvis.

4 nominaciones:

Mejor Miniserie o Serie de Antología

Mejor Actor Principal en Miniserie o Telefilm (Matthew Rhys)

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Telefilm (Claire Danes)

Mejor Guion en Miniserie o Telefilm (Daniel Pearle)

3. ‘Rafa’

Miniserie de cuatro episodios en la que algunos de los mejores tenistas de la historia reflexionan sobre los momentos clave que han marcado el último capítulo de la trayectoria profesional de Rafa Nadal. Momentos inéditos, inicios, su regreso a la competición y el desgaste físico y emocional de una figura del deporte que siempre lo dejó todo en la pista.

1 nominación:

Mejor documental/serie de no ficción

Películas de Netflix nominadas en los Emmy 2026

‘Criaturas luminosas’

Es uno de los telefilms que ya han recibido su reconocimiento fuera de la gala. La película dirigida por Olivia Newman es la mejor película de los Emmy 2026. La historia nos pone en la piel de Tova, una viuda solitaria que forma una inusual amistad con el pulpo gigante de un acuario. Juntos se embarcan en la búsqueda de la verdad para explicar la desaparición de su hijo.

Premiada con el Emmy al Mejor Telefilm

Nominada a la Mejor actriz principal en Miniserie o Telefilm (Sally Field)

‘Gente que conocemos de vacaciones’

Fue uno de los productos más virales de Netflix en 2026. Una comedia romántica que adapta la novela homónima superventas de Emily Henry, poniéndonos en la piel de Poppy y Alex, dos personas que han sido mejores amigos durante gran parte de su vida y que ahora se plantean si podrían ser realmente una de esas parejas perfectas.

1 nominación: