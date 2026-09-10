Un adiestrador canino lo confirma: «Cuando un perro estornuda no está enfermo, más bien está expresando un estado de ánimo”

Desde hace años, el perro ocupa un lugar muy importante en los hogares, hasta el punto de ser considerado un miembro más de la familia. Por eso, cuando estornuda, es normal que los dueños se preocupen pensando que está enfermo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, según explica el adiestrador canino Tony Silvestre. Dependiendo del contexto, los estornudos pueden tener diferentes significados y, en ocasiones, simplemente son una forma de comunicarse y expresarse.

A través de sus redes sociales (@esprit.dog), ha explicado que muchas veces los estornudos no tienen nada que ver con una enfermedad. Por ello, antes de preocuparse, es fundamental prestar atención al contexto en el que se produce. Existen tres situaciones concretas en las que un perro puede estornudar sin que esto tenga relación con un problema de salud: cuando está jugando con alguien de la familia, mientras descansa tranquilamente o cuando recibe caricias. «Los perros estornudan porque están contentos; esto activa un proceso interno que los hace estornudar. En este sentido, estornudar puede ayudarles a liberar la presión del aire y recuperar una respiración más cómoda durante momentos de excitación», señala.

La verdadera razón por la que estornuda el perro

¿Y si el perro estornuda justo antes de realizar alguna actividad que le gusta especialmente y que está esperando con ilusión, como salir a dar un paseo? En estos casos, el estornudo puede aparecer como consecuencia de la emoción ante lo que está a punto de suceder. Para comprobar que todo va bien, basta con observar su lenguaje corporal. Si está relajado, mueve la cola con normalidad y mantiene una mirada tranquila, no hay motivos para alarmarse.

Uno de los aspectos más importantes es aprender a diferenciar un estornudo provocado por la emoción de aquel que podría estar relacionado con un resfriado u otro problema respiratorio. La clave está en observar la frecuencia y los síntomas que lo acompañan. Si los estornudos se repiten una y otra vez y además el animal muestra síntomas como pérdida de apetito, decaimiento o cansancio, especialmente cuando no coinciden con momentos de juego o excitación, conviene prestar atención.

También existen diferentes comportamientos que permiten reconocer si un perro se encuentra cómodo y feliz. Cuando mueve la cola de manera relajada, sin mantenerla rígida, suele estar expresando alegría y tranquilidad. Asimismo, si mantiene las orejas en su posición habitual, normalmente significa que se siente seguro y está relajado. Que tenga ganas de jugar también es una buena señal. Otra muestra evidente de confianza aparece cuando se tumba boca arriba y deja su barriga al descubierto, ya que demuestra que se siente suficientemente seguro como para adoptar esa postura.

Síntomas del resfriado

El resfriado canino existe y puede provocar diferentes síntomas que conviene conocer. Aunque en la mayoría de los casos no se trata de un problema grave, es importante vigilar su evolución:

Los mocos y la congestión tampoco son exclusivos de los seres humanos. Cuando un perro está resfriado, puede presentar una mayor cantidad de secreción nasal, lo que puede dificultar ligeramente su respiración.

La tos es otro de los signos que pueden aparecer, aunque hay que tener cuidado porque no todas las toses indican un simple resfriado. Por ejemplo, la conocida tos de las perreras suele provocar una tos seca, intensa y persistente.

Además de la tos, el animal puede arcadas, presencia de flemas e incluso vómitos.

Los estornudos son bastante habituales cuando un perro tiene un proceso respiratorio leve. Pueden aparecer de manera ocasional o repetirse varias veces seguidas.

Cuando existe congestión, malestar o molestias en la garganta, es posible que el perro tenga menos ganas de comer.

Otro signo relativamente fácil de detectar es un cambio repentino en su comportamiento. Puede mostrarse más apagado, dormir más de lo habitual o perder el interés por sus juguetes.

El resfriado en perros puede estar provocado por diferentes agentes infecciosos, entre ellos el virus de la parainfluenza canina y la bacteria Bordetella bronchiseptica. Su transmisión se produce principalmente a través de pequeñas gotas respiratorias, especialmente cuando los animales permanecen juntos en espacios con muchos perros, como parques, residencias o perreras. Además de los agentes infecciosos, los cambios repentinos de temperatura, los ambientes con mucha humedad, las situaciones de estrés y un sistema inmunitario debilitado pueden hacer que el animal sea más vulnerable.