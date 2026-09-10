El truco del maquillador de Blanca Suárez para agrandar los ojos pequeños: «Al maquillar la línea de agua creamos como un marco en la mirada»

La mirada es uno de los elementos que más influye en la expresión del rostro. Por eso, aprender a utilizar correctamente el maquillaje de ojos puede marcar una gran diferencia en la imagen personal. Sombras, máscara de pestañas, delineador y otros productos permiten destacar los ojos, aportar definición y crear diferentes estilos según la ocasión. Maquillar la línea de agua permite agrandar los ojos pequeños.

Dentro de estas técnicas, maquillar la línea del agua del ojo es una alternativa sencilla que puede transformar la apariencia de la mirada en pocos minutos. Elegir el color y producto adecuados ayuda a conseguir un resultado armonioso, desde un maquillaje natural para el día hasta una mirada más intensa para eventos especiales. El maquillaje para la mirada no solo permite resaltar las características naturales de los ojos, sino que también ayuda a equilibrar visualmente las proporciones del rostro y expresar diferentes estilos.

Cómo maquillar la línea de agua

La línea del agua, ubicada en el borde interno del párpado, es una zona estratégica para conseguir estos efectos, ya que un pequeño toque de color puede modificar la percepción del tamaño, la profundidad y la intensidad de los ojos.

Nyxcosmetics asegura que «aporta claridad y limpieza a la mirada, volumen a las pestañas o intensidad a los ojos». Maquillar esta área permite jugar con distintos acabados y adaptarlos a cada necesidad: los tonos claros pueden aportar luminosidad y hacer que los ojos parezcan más abiertos, mientras que los colores oscuros intensifican la expresión.

Además, combinar el maquillaje de la línea del agua con delineador, sombras y máscara de pestañas permite crear una mirada más definida y coherente con la imagen que se desea proyectar.

Los beneficios de maquillar la línea de agua

Define e intensifica la mirada

Según la maquilladora Barbi Martos Beauty, el maquillaje tiene la capacidad de realzar la mirada, suavizar las líneas de expresión y devolver luminosidad a la piel. Uno de los principales beneficios de maquillar la línea del agua del ojo es que permite aumentar la definición de la mirada.

Los tonos oscuros, como el negro, marrón o gris, crean un efecto de mayor profundidad y hacen que las pestañas parezcan visualmente más abundantes. Es una técnica especialmente útil para maquillajes de noche o estilos más sofisticados.

Ayuda a crear un efecto de ojos más grandes

Los colores claros pueden generar un efecto visual de mayor amplitud. Un delineador beige, nude o en tonos suaves aplicado cuidadosamente en la línea del agua inferior puede hacer que la zona blanca del ojo se vea más continua y luminosa, contribuyendo a que los ojos parezcan más abiertos.

Aporta luminosidad al rostro

Maquillar la línea del agua con tonos claros no solo modifica la percepción del tamaño de los ojos. También puede aportar una apariencia más despierta y luminosa. Esta alternativa resulta adecuada para maquillajes de día, especialmente cuando se busca un acabado fresco y natural.

Permite transformar la expresión

El color utilizado en esta zona puede cambiar notablemente el efecto final del maquillaje. Los tonos negros y marrones aportan intensidad, mientras que los colores claros suavizan la expresión. También es posible utilizar tonalidades como azul, verde, borgoña o ciruela para conseguir una mirada original y darle protagonismo a los ojos.

Complementa otros productos de maquillaje

La línea del agua puede integrarse fácilmente con el resto del maquillaje de ojos. Al combinarla con sombras, delineado exterior y máscara de pestañas, se consigue un resultado más completo.

Por ejemplo, un delineado oscuro en la línea del agua puede complementar un maquillaje ahumado y potenciar la profundidad de las sombras.

Consejos para maquillar la línea del agua del ojo

Utiliza productos diseñados para al área ocular. La línea del agua es una zona delicada, por lo que es importante elegir productos de maquillaje específicamente indicados para los ojos y seguir las recomendaciones de uso del fabricante.

Evita compartir el delineador. Compartir productos que tienen contacto directo con los ojos puede favorecer la transmisión de microorganismos. Mantener los productos de uso personal es una medida básica de higiene.

Mantén el delineador limpio y en buenas condiciones. Revisa periódicamente su estado y respeta el periodo de uso recomendado. Si cambia de olor, textura o apariencia, es preferible sustituirlo.

Suspende su uso si notas molestias. Si aparecen irritación, ardor, enrojecimiento o lagrimeo después de aplicar un producto, retíralo y evita volver a utilizarlo hasta identificar la causa.

Cómo cuidar el contorno de ojos

El maquillaje tiene sentido cuando se cuida el contorno de ojos. Revive + Glow Eye Balm de RoC® resuelve varias cosas: por la mañana actúa como tratamiento y, durante el día, como retoque exprés que no mueve el maquillaje.

«El gran acierto de este stick es que rompe con las normas del contorno tradicional. En lugar de limitarse a la rutina de mañana y noche, permite un retoque exprés y súper higiénico a lo largo del día. Se desliza directamente sobre el maquillaje sin alterarlo, aportando un efecto frío que descongestiona la mirada y la ilumina al instante», señala Mar Conesa, farmacéutica y Directora de Formación Científica de RoC® España.

Mientras que el E-Peptide Serum, de Lico, es especial para reducir bolsas, ojeras y aportar firmeza al párpado superior. Si se le conceden 4 semanas de plazo, actúa como una solución tópica a la blefaroplastia mejorando el aspecto de las bolsas y elevando los párpados caídos.