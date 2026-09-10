Ayuso amplía las ayudas a la maternidad de 500 € al mes a las madres de hasta 35 años que tengan un tercer hijo

La Comunidad de Madrid ampliará su ayuda por nacimiento de 500 euros mensuales a las madres de hasta 35 años, inclusive, que tengan su tercer hijo. La prestación, que alcanza los 14.500 euros por hijo y que hasta ahora solo pueden percibir las mujeres menores de 30 años, se abrirá así a un tramo de edad más amplio siempre que se trate del tercer nacimiento en la unidad familiar.

La ayuda se abona desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple dos años, un periodo en el que la beneficiaria percibe 500 euros cada mes. La prestación se extiende también a los casos de adopción. Para esta nueva ampliación, el Gobierno regional elevará además el límite máximo de renta exigido para cobrarla, que en la actualidad, para las menores de 30 años, está fijado en 30.000 euros de renta individual o 36.200 euros como unidad familiar.

Desde su puesta en marcha en enero de 2022, el Ejecutivo autonómico ha concedido 31.157 de estas ayudas, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros. La previsión que maneja el Gobierno madrileño es alcanzar en 2027 a más de 45.000 madres beneficiarias, con 500 millones de euros de inversión.

La medida se integrará en la nueva Estrategia de Natalidad 2027/31 del Ejecutivo autonómico, con la que la Comunidad de Madrid pretende seguir fomentando la conciliación, apoyar a los jóvenes que deciden formar una familia y ofrecer un mayor respaldo a la maternidad, la paternidad y las familias numerosas.

Ley del concebido no nacido

La ampliación llega después de que el Gobierno madrileño haya aprobado la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, lo que permite acceder a determinados beneficios desde el momento de la concepción. La norma posibilita tener en cuenta al bebé en aquellas ayudas en las que se valora la renta per cápita, como las becas de estudio, el comedor escolar, la Educación Infantil o el alquiler joven, además de en las de fomento de la natalidad.

Gracias a esa ley, las familias con dos hijos que estén esperando un tercero pueden ser consideradas numerosas en la decimoquinta semana de gestación y beneficiarse de esa condición, que incluye ventajas fiscales, descuentos en el transporte, ayudas educativas y reducciones de precio en instalaciones deportivas y culturales. La Comunidad de Madrid ha habilitado un trámite electrónico específico para agilizar el acceso a esta condición.

La nueva ampliación refuerza uno de los ejes de la política familiar del Gobierno regional, que ha concentrado en la maternidad y en las familias numerosas buena parte de sus medidas de los últimos años, con una inversión que rozará los 500 millones de euros cuando se complete el periodo previsto.