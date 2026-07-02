Aprobada la ley de Ayuso que reconoce al concebido no nacido: 500 € para la familia desde la semana 21 de gestación

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox, la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para acceder a ayudas públicas. La norma, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, otorgará a las familias 500 euros desde la semana 21 de gestación.

La ley ha salido adelante en una sesión con un solo asunto en el orden del día, después de que la Mesa de la Cámara la retirase el pasado 18 de junio al registrar el PSOE un escrito en el que mostraba dudas sobre su tramitación. Al texto original se han sumado varias enmiendas del PP para homogeneizar las ayudas, permitir su modificación por decreto y habilitar vías administrativas alternativas a la telemática.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la norma como una ley «a favor» que no va «en contra de nadie ni de nada» y que «no colisiona con ningún otro texto legal», sino solo «con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda».

El consejero ha citado al Papa León XIV, que recientemente defendió ante el Congreso de los Diputados que toda vida humana debe ser protegida desde su concepción. García Martín ha calificado la iniciativa de «sensata, útil y necesaria» frente a lo que ha descrito como la «política en blanco y negro» de una izquierda «sectaria».

Desde Vox, la parlamentaria Belén González ha considerado que la norma se queda «corta» y ha reclamado un reconocimiento «sin complejos» del concebido no nacido como realidad humana merecedora de protección hasta la muerte natural.

La diputada socialista Lorena Morales ha acusado al Gobierno regional de abandonar a las madres tras el parto y ha cifrado en 155.000 los menores en situación de pobreza severa en la región, a los que, según ha dicho, el Ejecutivo de Ayuso debería prestar más atención.

Más Madrid ha calificado la norma de «chapuza legislativa» orientada a «hacer guiños a los enemigos del derecho al aborto». Su diputada Raquel Huerta ha reclamado medidas como la climatización de colegios o el comedor escolar universal, y ha registrado un escrito advirtiendo de que la enmienda que permite modificar la ley por decreto podría ser inconstitucional.

¿En qué consiste la nueva norma?

La ley permitirá aplicar el reconocimiento desde que se acredite el embarazo, dando acceso a las mismas ayudas que utilizan como criterio la renta familiar: becas de bachillerato, comedor escolar, abono de transportes o alquiler joven, además de deducciones fiscales y bonificaciones en la compra de vivienda de segunda mano.

Como norma general, no se exigirá una semana mínima de gestación, salvo que la regulación específica de cada procedimiento indique lo contrario. El reconocimiento como familia numerosa asimilada se aplicará a partir de la semana 14 de gestación.