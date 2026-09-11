Las denunciantes de Julio Iglesias piden «protección» a la ONU tras la publicación en OKDIARIO del vídeo de una declaración ante la fiscal

El vídeo de la declaración de una denunciante de Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional que este martes publicó OKDIARIO en exclusiva ha movido a que éstas hayan llevado su caso ante la ONU asegurando que su «intimidad, seguridad y datos personales» han quedado «comprometidos». El vídeo en cuestión mostraba, con la cara pixelada, a una de las denunciantes del cantante revelándole a la fiscal que una periodista de eldiario.es fue quien las puso en contacto con las abogadas que presentaron la causa en España.

Ahora, Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, los dos nombres falsos tras los que se ocultan las denunciantes, ha recurrido a Naciones Unidas. Piden a esta entidad que solicite información a España sobre «cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, imparcial, diligente y exhaustiva», y solicitan que se trate el caso con perspectiva de género «prestando especial atención a la intersección entre el género, la pobreza, la condición migratoria y la racialización». Las representantes de las denunciantes se han dirigido, en concreto, a la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, al Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, al relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, a la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, a la relatora especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y a la Relatoría de trata de personas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el 23 de enero de este año la denuncia de las dos ex empleadas contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción en España, poniendo fin a la investigación por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso y contra los derechos de los trabajadores. El vídeo de la declaración de una de las testigos protegidas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela el esfuerzo de su propia letrada por construir durante el interrogatorio una conexión con España que la testigo ya había descartado minutos antes. La Fiscalía terminaría archivando el caso contra Julio Iglesias por «falta de jurisdicción de los tribunales españoles», precisamente por la ausencia de ese vínculo territorial que la abogada Gema Fernández trataba de rescatar de la declaración de «Rebeca», la empleada doméstica dominicana.