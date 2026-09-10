¿Sabes cuál es el gentilicio de Badajoz? La mayoría de españoles responden mal a esta pregunta

Seguro que nunca te habías planteado esta cuestión. Cuando uno se para a pensar sobre los gentilicios de las principales ciudades españolas, Badajoz aparece como una pregunta trampa para la mayoría. Y es que muchos españoles desconocen o no sabrían decir cómo se les llama a los pertenecientes a esta zona de Extremadura.

Esta pregunta podría aparecer perfectamente en el programa Lo sabe, no lo sabe del presentador Xuso Jones. Las primeras opciones lógicas que se le vienen a uno a la cabeza serían «badajocense» o «badajoceño», terminaciones que acuñan la mayoría de gentilicios españoles. Estas variantes están aceptadas y dadas por válidas por la Real Academia Española, pero ninguna de las dos es la forma más usada.

Cuál es la manera más usada para referirse a los habitantes de Badajoz

La forma más utilizada para nombrar a los naturales o habitantes de Badajoz es «pacense». Este es el término más conocido y usado, y que proviene de un error histórico que se ha mantenido a lo largo del tiempo. El origen de la confusión proviene del nombre de una antigua ciudad romana, Beja, en Portugal, anteriormente llamada Pax Augusta o Civitas Pacensis.

Aunque el término pacense no guarda ninguna relación directa ni indirecta con Badajoz, su uso se extendió hasta convertirse en el gentilicio oficial. El historiador Isaías Lafuente explicó el origen de este gentilicio en una entrevista en el programa La Ventana de la Cadena SER. «El gentilicio culto pacense proviene de la creencia de que aquí hubo un asentamiento romano llamado Pax Augusta», afirmó.

A pesar de que este error fue demostrado científicamente en el siglo XX, su uso estaba tan generalizado en España que se siguió utilizando. Lafuente también confirmó que los términos badajocense y badajoceño son correctos para referirse a los habitantes de Badajoz y añadió cómo se podía llamar a los de Cáceres. «Si uno va cogiendo confianza, podemos referirnos a los pacenses como belloteros y a los de Cáceres, llamarlos mangurrinos, por el mangurrio, la parte alta, esa especie de sombrerete que tienen las bellotas», apuntó.

Beturiense, el término más desconocido

Aunque poco utilizado, «beturiense» es la forma menos extendida y más inusual. Su origen reside en Baeturia, una zona que autores como Ptolomeo situaban entre el río Ana (Guadiana) y el río Baetis (Guadalquivir). Es decir, Baeturia era una región que se extendía por las actuales provincias de Sevilla, Córdoba, Badajoz y Huelva.

Sea como fuere, cuando nos referimos al gentilicio de Badajoz, lo correcto sería hablar de los gentilicios de Badajoz, ya que para referirnos a los habitantes de la ciudad extremeña podemos llamarlos pacenses, badajocenses, badajoceños o beturienses.