Cuándo empieza el colegio en Extremadura 2026: calendario escolar, festivos y todos los puentes

En junio de 2026, la Mesa Sectorial de Personal Docente, presidida por el secretario general de Educación, José Pedro Catalán, aprobó el calendario escolar para el curso 2026/2027, que contará con un total de 177 días lectivos. La actividad lectiva en Extremadura comenzará el 10 de septiembre para el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional. Las clases finalizarán el 18 de junio de 2027, excepto en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, cuya actividad lectiva finalizará el 4 de junio de 2027.

Por su parte, el alumnado de primero de Bachillerato comenzará las clases el 11 de septiembre y finalizará el curso el 17 de junio de 2027. En segundo de Bachillerato, las clases también se iniciarán el 11 de septiembre, aunque en este caso la actividad lectiva concluirá el 7 de mayo de 2027. El calendario escolar de Extremadura para el curso 2026/2027 contempla también como periodos no lectivos las vacaciones de Navidad, que se extenderán del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos días incluidos, y las de Semana Santa, previstas del 22 al 29 de marzo de 2027, también inclusive. A estos periodos se suman 12 días festivos y no lectivos correspondientes a cada enseñanza, además de las fiestas locales fijadas por los respectivos ayuntamientos.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

El curso escolar 2026-2027 para Educación Infantil y Primaria comenzará el 10 de septiembre y finalizará el 18 de junio de 2027.

Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, basado en encuestas realizadas a familias y en precios recogidos directamente en establecimientos, el gasto medio este curso alcanza los 594 euros en los centros públicos, aumenta hasta los 702 euros en la enseñanza concertada y llega a los 1.752 euros en la privada.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

En Educación Secundaria Obligatoria, el curso comenzará el 10 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027. En Bachillerato, las clases comenzarán el 11 de septiembre de 2026, mientras que primero terminará el 17 de junio de 2027 y segundo el 7 de mayo de 2027. El primer y segundo curso de Grado Básico comenzarán el 10 de septiembre de 2026 y finalizarán el 18 de junio de 2027. En los ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional, tanto primero como segundo comenzarán el 10 de septiembre de 2026 y terminarán el 4 de junio de 2027.

Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza comenzarán el 1 de octubre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027. Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, Diseño y Música empezarán el 21 de septiembre de 2026 y concluirán el 25 de junio de 2027. Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño comenzarán el 10 de septiembre de 2026 y terminarán el 4 de junio de 2027. Por su parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas iniciarán el curso el 1 de octubre de 2026 y lo finalizarán el 28 de mayo de 2027, mientras que las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial concluirán el 30 de junio de 2027

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Extremadura

El calendario de festivos nacionales incluye las siguientes fechas:

12 de octubre de 2026 (lunes): Fiesta Nacional de España

2 de noviembre de 2026 (lunes): día siguiente al Día de Todos los Santos, trasladado del domingo al lunes

7 de diciembre de 2026 (lunes): día siguiente al Día de la Constitución Española, trasladado del domingo al lunes

8 de diciembre de 2026 (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre de 2026 (viernes): Natividad del Señor

1 de enero de 2027 (viernes): Año Nuevo

6 de enero de 2027 (miércoles): Epifanía del Señor

25 de marzo de 2027 (jueves): Jueves Santo

26 de marzo de 2027 (viernes): Viernes Santo

1 de mayo de 2027 (sábado): Fiesta del Trabajo

A estas fechas se añadirán las fiestas locales fijadas por cada Ayuntamiento, que también tendrán la consideración de días no lectivos.

Vacaciones

El Puente del Pilar, también conocido como puente de la Hispanidad, tendrá una duración de tres días. Se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, ya que el lunes será festivo por la celebración de la Fiesta Nacional de España.

El Puente de Todos los Santos será de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Esto será posible porque la festividad de Todos los Santos, que cae en domingo, se trasladará al lunes 2 de noviembre.

El Puente de la Constitución y la Inmaculada permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. El festivo correspondiente al Día de la Constitución se trasladará del domingo al lunes 7, mientras que el martes 8 será festivo por la Inmaculada Concepción.

Las vacaciones escolares de Navidad en Extremadura comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se prolongarán hasta el 7 de enero de 2027, ambos incluidos.

La semana de Carnaval de 2027 tendrá lugar entre el 4 y el 10 de febrero. El periodo comenzará el Jueves Lardero y finalizará el Miércoles de Ceniza.

En Extremadura, la Semana Blanca se celebrará entre el 4 y el 21 de febrero, coincidiendo parcialmente con el periodo de Carnaval. Las fechas concretas quedarán a elección de la dirección de cada centro educativo.

Las vacaciones escolares de Semana Santa serán del sábado 20 de marzo al lunes 29 de marzo de 2027, ambos incluidos.