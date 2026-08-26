Ni Madrid ni Cataluña: la comunidad autónoma donde la vuelta al cole será la más cara de toda España

La vuelta al cole de millones de niños en España ya se vislumbra en el horizonte. Entre el próximo 4 y 15 de septiembre, los niños españoles regresarán a las aulas y los padres ya se preparan el bolsillo ante un gasto que será el mayor de los últimos años. Expertos en consumo ya avisan que equipar a un alumno en España superará la media de 500 euros por hijo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el coste de la vuelta al cole en España en 2026.

La vuelta al cole llega a España en las dos primeras semanas de septiembre, en las que millones de niños y adolescentes españoles aterrizarán en las aulas de los colegios e institutos españoles. Este regreso a las escuelas volverá a suponer un reto para los padres, que tendrán que afrontar un gasto superfluo en material escolar, libros y ropa para que los jóvenes puedan llegar a las aulas perfectamente equipados.

Y para este año 2026 se espera un récord histórico de gasto en la vuelta al cole. La vida se ha encarecido en nuestro país notablemente y uno de los grandes problemas de la España de Sánchez es que los precios han subido más que los salarios. Esto ha dejado en una situación cercana a la vulnerabilidad a millones de españoles que tendrán que afrontar un gasto en la vuelta al cole de más de 500 euros de media.

El coste de la vuelta al cole en 2026

Así lo ha asegurado un informe de la plataforma Banqmi de iAhorro que ha publicado RTVE. Este estudio ha manifestado que la vuelta al cole para el curso 2026/2027 será la más cara de la historia de España, ya que equiparar a cada alumno costará una media de 429 euros (7 euros más que en 2025). Esta cantidad llega hasta los 505 euros por hijo si se incluye material extra como mochilas u otros productos de papelería.

El comparador de precios Idealo también ha informado sobre la zona de España en la que será más cara la vuelta a España 2026. Según este informe, la Comunidad Valenciana registrará el gasto medio más elevado con más de 487 euros de media por alumno sólo contando libros y uniformes. Cataluña, con una media de 470 euros, y Navarra, con 460 euros de media por alumno, completan el podio de las comunidades autónomas en las que más cara será la vuelta al cole.

Por otro lado, las zonas del territorio en las que la vuelta a cole será más barata son Extremadura, con una media de 400 euros por persona, y Castilla-La Mancha, donde el coste medio total entre libros y uniformes para los padres será de 406 euros. Como indica este estudio, las mayores subidas de precio las protagonizarán Galicia, Andalucía y Extremadura con más de un 2,5%.

Los expertos también recomiendan una serie de consejos para afrontar la vuelta al cole y no perecer en el intento. Por ejemplo, una acción que puede ayudar es planificar con tiempo esta vuelta de los niños al colegio para que estos 500 euros de más no te supongan un descuadre mensual. En los últimos tiempos, también son una buena opción para los consumidores las páginas de segunda mano en la que puedes encontrar libros y material escolar a un coste menor al de cualquier tienda que venda estos productos de primera mano.