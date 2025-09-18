Lidl tiene el globo terráqueo que necesitan los niños en la vuelta al cole

Con el mes de septiembre en marcha, ya se ha producido la vuelta al cole y aunque los niños ya cuentan con su mochila y todo el material escolar necesario, podemos sumarle otros elementos, como el globo terráqueo que triunfa en Lidl. Perfecto para aprender, estudiar y también le podemos sacar partido como un elemento decorativo original para la casa.

El globo terráqueo día y noche que podemos encontrar en el bazar online de Lidl a un precio de 24,99 euros, tiene una doble función que sorprende. De día, muestra el mapa político del mundo con todos los países, capitales y fronteras, perfecto para aprender geografía de forma visual. Pero cuando se enciende, revela algo totalmente distinto: las constelaciones del cielo, iluminadas desde dentro, como si tuvieras el firmamento sobre la mesa. Gracias a un globo como este los niños podrán entender el planeta, se harán preguntas, y podrán ver más allá de lo que ven en clase. Además, se trata de un producto que está bien fabricado y que tiene un diseño cuidado, que hace que sea perfecto como decimos, para decorar al margen de su función educativa. Toma nota entonces porque a continuación, te contamos por qué este globo está arrasando y qué lo hace diferente a los demás

El globo terráqueo que arrasa en Lidl

Lo primero que llama la atención de este globo es su capacidad de transformación. Durante el día (o cuando está sin luz) podemos ver como tiene el mapa político actualizado del mundo, con todos los países claramente diferenciados por colores, con las capitales y ciudades en función del número de habitantes. De este modo, es perfecto para que los más pequeños aprendan geografía de forma visual, y sepan ubicar los continentes y comprendiendo cómo se organiza el mundo de forma sencilla.

Pero la sorpresa llega cuando se enciende. Con solo conectar su cable USB, el globo se ilumina desde dentro y podemos ver brillar todas las constelaciones del firmamento, con líneas claras y figuras simbólicas. Es como tener dos globos en uno: por un lado, el mundo que pisamos; por otro, el cielo que nos cubre. Esta función noche convierte el globo en un objeto decorativo precioso, ideal para acompañar la mesita de noche o el escritorio, y también como apoyo en el aprendizaje de astronomía básica.

Características del globo terráqueo

Una de las grandes ventajas de este globo de Lidl es su resistencia y calidad de materiales. No estamos ante un globo blando o de papel, sino ante una esfera de material duro que no se deforma con el uso. Esto lo convierte en una opción que sea ideal para usar a diario, ya sea al volver del cole o también, porqué no, en la clase.

Además, cuenta con un meridiano inclinado con escala en grados, lo que lo hace más preciso y útil para entender conceptos como la latitud o la inclinación de la Tierra. La escala es de 1:50.000.000, suficiente para visualizar claramente los países y continentes sin perder detalle. Su tamaño también está muy bien elegido: el globo tiene un diámetro de 25 cm y una altura total de 35,5 cm, lo que lo hace manejable pero visualmente impactante.

El cable USB incluido tiene una longitud de 188 cm, lo que permite conectarlo cómodamente sin necesidad de tener el enchufe justo al lado. El adaptador y el módulo de luces LED (máx. 2,3 W, 5 V DC) están integrados, por lo que no es necesario comprar accesorios adicionales.

Una herramienta educativa que también decora

Más allá de lo puramente didáctico, este globo se convierte también en un objeto decorativo muy atractivo, tanto para habitaciones infantiles como para escritorios juveniles o incluso estanterías de salón. Su efecto iluminado le da un toque cálido y sofisticado, y puede usarse incluso como lámpara de ambiente en las noches de estudio o lectura.

Por otro lado, su doble función invita al aprendizaje activo. De día, los niños pueden explorar el mapa político, identificar países y aprender sobre geografía. De noche, pueden imaginar las estrellas, conocer las constelaciones y empezar a familiarizarse con el cielo nocturno. Todo en un solo producto, sin pantallas, sin necesidad de apps, y con el encanto de lo tangible.

En definitiva, en una época en la que los elementos del material escolar pueden disparar el presupuesto familiar, este globo terráqueo destaca por su calidad, pero también como no, por su precio Por 24,99 euros, Lidl ofrece un artículo educativo, bonito y resistente, que puede acompañar a los niños durante años. Y teniendo en cuenta lo que cuesta cualquier globo estándar sin iluminación ni funciones adicionales, la propuesta de Lidl resulta especialmente interesante.

Además, se trata de un producto que no requiere instalación ni montaje. Basta con sacarlo de la caja, colocarlo sobre cualquier superficie plana y enchufarlo si se quiere activar la luz. Su peso, de 610 g, lo hace estable pero fácil de mover si se desea cambiarlo de lugar. Todo esto lo convierte en una opción perfecta para tus hijos o también para que tú lo coloques como pieza decorativa en casa.