La vuelta al cole se encuentra cada vez más cerca y los padres ya empiezan a hacer malabares para ver cómo van a pagar todos los gastos que supone el nuevo curso 2026-2027. En concreto, el mercado de segunda mano continúa consolidándose como una de las principales alternativas para reducir el coste de la vuelta al cole, debido a que el 69% de los españoles afirma haber recurrido ya a este mercado para adquirir material escolar en cursos anteriores, una tendencia especialmente extendida entre la Generación Z y los Millennials.

Además, el 56% de los españoles tiene previsto comprar material escolar de segunda mano, siendo los libros el producto más demandado por los españoles.

Igualmente, los españoles no pierden la oportunidad de poder recortar costes con la vuelta al cole, ya que el 73% de los consumidores vende o se plantea vender material escolar de años anteriores para darle una segunda vida y recuperar parte de la inversión. Entre las principales motivaciones destacan dar una segunda vida a productos que todavía pueden seguir utilizándose (47%) y recuperar parte de la inversión realizada (35%), según un estudio que ha realizado Milanuncios junto a Appinio.

Así, 7 de cada 10 españoles consideran que pueden recuperar entre 50 y 200 euros mediante la venta de material escolar de cursos anteriores en el mercado de segunda mano.

Por otro lado, entre los productos más demandados como artículos de segunda mano destacan los artículos de papelería (88%) y los libros (83%), seguidos de las mochilas (65%) y la ropa o los uniformes escolares (49%), que vuelven a concentrar gran parte del desembolso de las familias durante las semanas previas al inicio del curso.

Mientras que, en cuanto al gasto previsto, el 60% de los españoles calcula destinar una media de 200 euros a la compra de material escolar para el curso 2026/2027. Asimismo, el 68% de los encuestados asegura haber ajustado su presupuesto respecto al curso anterior.

Además, el gasto medio anual por alumno alcanzó los 2.390 euros durante el curso 2025/2026, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Una cifra que engloba no sólo el desembolso de la vuelta al cole —libros, material escolar, uniformes o equipamiento—, sino también otros gastos asociados como comedor, transporte o actividades extraescolares.

Los españoles planifican cada vez más sus compras de cara al inicio del curso

La planificación de las compras se ha convertido en una prioridad para las familias españolas. De hecho, más del 76% de los encuestados afirma que comprará el material escolar o universitario para sus hijos antes del inicio del curso académico, adelantando las compras para evitar las prisas de última hora y controlar mejor el presupuesto.