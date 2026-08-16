Europa está entrando en una nueva fase de transformación industrial en la que la inteligencia artificial empieza a generar oportunidades mucho más allá de las compañías tecnológicas. La inversión necesaria para desarrollar su infraestructura está impulsando sectores como los semiconductores, la automatización industrial, la electrificación, las infraestructuras energéticas y las redes digitales, al tiempo que el continente recupera el protagonismo de la inversión industrial.

Para Anis Lahlou, de Generali Investments, este escenario está haciendo cada vez más relevante la identificación de «ganadores estructurales» mediante una selección de valores de alta convicción. Su análisis parte de una idea: la innovación no se limita al sector tecnológico, sino que está redefiniendo la ventaja competitiva en múltiples industrias.

En este sentido, el desarrollo de la inteligencia artificial está ampliando su cadena de valor en Europa. Pero la tesis va más allá de la propia IA.

Desde la gestora Aperture celebran el regreso de la inversión industrial en Europa después de años de inversión insuficiente. Los gobiernos están acelerando el gasto y, en particular, las reformas fiscales de Alemania representan, según la firma, un cambio de las promesas políticas hacia resultados cuantificables.

Este proceso está empezando a trasladarse a distintos ámbitos de la economía europea, desde las infraestructuras y las redes eléctricas hasta los centros de datos, la defensa, la autonomía soberana y la inteligencia soberana. Aperture espera que esta evolución empiece a reflejarse en las carteras de pedidos de empresas nacionales de mediana y pequeña capitalización, así como en las infraestructuras de redes eléctricas y energía y en determinadas compañías del sector de la construcción.

Más allá de las tecnológicas

En este sentido, la combinación de inversión en inteligencia artificial, estímulo fiscal y una mayor dispersión del mercado está haciendo que la selección de empresas cobre un papel cada vez más relevante. Por todo ello, Aperture considera que el ciclo se encuentra todavía en una fase temprana y que muchas compañías podrían experimentar una aceleración de sus beneficios a partir de ahora. Entre las áreas que pueden beneficiarse de este nuevo ciclo aparece también el sector financiero europeo.

Y es que los últimos resultados de las entidades financieras europeas apuntan a una situación sólida. Según Diva Bashay, de Vontobel, la temporada de resultados del segundo trimestre de 2026 ha mostrado otro trimestre sólido: la mayoría de las entidades que han publicado resultados han superado las previsiones del consenso y varios bancos han revisado al alza sus previsiones de rentabilidad para el conjunto del año.

Los resultados han estado respaldados por la resistencia de los ingresos netos por intereses pese a los modestos descensos de los tipos oficiales, gracias al crecimiento continuado del crédito, la disciplina en la fijación de los tipos de los depósitos y el apoyo de la cobertura estructural.

La calidad de los activos también se mantiene, en general, sólida. Las ratios de morosidad se han mantenido estables o han mejorado en la mayoría de los bancos, mientras las provisiones han seguido, en líneas generales, las previsiones. Aunque existen áreas de posible tensión en sectores como el químico y el software y en industrias con un elevado consumo energético, estas exposiciones siguen estando contenidas a nivel sectorial.

Además, las posiciones de capital continúan siendo sólidas, lo que proporciona margen para devolver capital mediante recompras y dividendos, así como para aumentar los préstamos. La actividad de fusiones y adquisiciones también sigue siendo favorable en Europa.

Un sector financiero más fuerte

Las aseguradoras, por su parte, también han registrado un primer semestre sólido en generación de beneficios básicos y continúan en camino de cumplir sus objetivos para todo el año. Sus resultados se apoyan en unas rentabilidades de las inversiones sólidas y en la diversificación hacia los negocios de vida y salud y la gestión de activos.

El punto de conexión entre ambas visiones está en que la transformación que está viviendo Europa no se limita a la inteligencia artificial entendida como un sector tecnológico. La inversión en centros de datos está generando efectos sobre la generación de energía, las redes eléctricas, la construcción, la refrigeración y la electrificación, mientras el retorno de la inversión industrial abre nuevas oportunidades en distintos segmentos de la economía.

En este contexto, tanto la evolución de la inversión industrial como la solidez de sectores como el financiero apuntan a un mercado europeo en el que la identificación de compañías capaces de beneficiarse de los cambios estructurales será cada vez más importante.