Adiós a poner el árbol de Navidad como siempre: el truco de una experta para que parezca de lujo

Las fiestas navideñas son la época más mágica del año, y uno de los elementos más icónicos de estas fechas es, sin duda, el árbol de Navidad. Todos queremos crear un ambiente cálido y acogedor en el hogar, y para ello debemos prestar atención a cada detalle. Sin embargo, muchas veces cometemos el error de colocar las luces enrollándolas en círculos alrededor del árbol. ¿El resultado? Algunos espacios quedan sin luz, así que el árbol se ve apagado.

Afortunadamente, existe un truco muy sencillo, recomendado por expertas en decoración navideña, que puede transformar por completo la apariencia del árbol de Navidad: colocar las luces a lo largo de la mayor cantidad de ramas posible, en lugar de simplemente envolver el árbol en círculos. Este método garantiza una iluminación uniforme, al tiempo que añade profundidad y dimensión.

Colocación de las luces en el árbol de Navidad

Truco FÁCIL para tener un árbol de Navidad MUY iluminado 🎄✨ La forma en la que ponemos las luces va a determinar muchísimo qué tan iluminado se ve nuestro árbol así que acá te muestro un tip para que el tuyo no tenga ni un espacio sin luz ✨ Se trata de poner las luces en la mayor cantidad de ramas que podamos, en lugar de hacerlo enrollando el árbol en círculos, como regularmente lo hacemos 🤩 No te voy a mentir… Sí vas a utilizar más luces, pero la verdad es que vale totalmente la pena 🎄😍 Tip: Procura poner las luces antes de todos los demás adornos en tu árbol Tip 2: Pon las luces prendidas, de esta forma vas a ir viendo cómo va quedando tu árbol iluminado

La iluminación es uno de los aspectos más importantes para que el árbol destaque. Cuando enrollamos las luces alrededor del tronco en círculos, las ramas interiores quedan completamente a oscuras, creando sombras y dando una apariencia «plana». En cambio, al colocar las luces a lo largo de cada rama, desde la base hasta la punta, conseguimos que el brillo llegue a todas las zonas resaltando tanto las ramas exteriores como las interiores.

Una de las principales ventajas de este truco es que permite jugar con la intensidad y la ubicación de las luces. Por ejemplo, puedes colocar algunas luces más cerca del tronco para crear un brillo interno que da sensación de profundidad, mientras que las luces en las puntas de las ramas aportan un efecto de destello. Esta técnica es especialmente útil si el árbol tiene ramas densas o irregulares.

Toma nota de los pasos a seguir:

El primer paso consiste en colocar las luces antes que cualquier adorno. Esto te permitirá trabajar con libertad y asegurarte de que cada rama reciba la cantidad de luz adecuada. Empieza colocando las luces desde la base de las ramas más cercanas al tronco para crear un brillo interno que luego se complementará con las luces de las puntas. A medida que avanzas hacia el extremo de cada rama, distribuye las luces de manera uniforme. No tengas miedo de usar más luces de lo habitual; el resultado final merece la pena. Para evitar que queden zonas oscuras, no te limites a las ramas externas. Coloca algunas luces dentro del árbol, doblando suavemente las ramas si es necesario para que la luz llegue al centro. Dependiendo del tamaño del árbol, puedes alternar luces más densas en algunas zonas y más separadas en otras para crear contraste y dinamismo visual.

Consejos adicionales

Los expertos en decoración navideña recomiendan combinar distintos tipos de luces para añadir variedad y textura al árbol de Navidad; puedes mezclar luces blancas y cálidas, o incluso luces de diferentes tamaños. También puedes utilizar extensiones y reguladores; esto te permite ajustar la intensidad y cubrir un árbol grande sin sobrecargar un solo enchufe. Por otro lado, elige adornos brillantes o metálicos para que reflejen la luz. Finalmente, asegúrate de que las luces sean aptas para uso en interiores y no dejes cables expuestos.

Este truco no sólo sirve para árboles artificiales, sino también para naturales. Incluso puedes aplicarlo a árboles pequeños, coronas o guirnaldas. Asimismo, experimentar con las luces permite añadir un toque personal. Puedes colocar algunas luces más intensas en la parte inferior, otras tenues hacia arriba, e incluso incorporar luces parpadeantes para crear un efecto visual envolvente.

Decorar un árbol de Navidad no tiene por qué ser complicado ni frustrante. Colocando las luces a lo largo de las ramas y antes de los adornos, lograrás que tu árbol luzca más elegante y tu hogar se llene de magia en esta época del año. Ahora bien, no olvides que la planificación es muy importante: empieza preparando bien el árbol, coloca las luces con cuidado y déjate llevar por la creatividad y la imaginación.