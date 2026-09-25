Eduardo Navarrete une su universo creativo con Daniel Chong: «Ninguno de los dos somos precisamente minimalistas»

La moda es una de las formas de expresión más abstractas que existen y, cuando dos mentes creativas deciden unir sus universos, el resultado puede ser de lo más interesante. Cuando un diseñador se sienta a crear una colección, son muchos los elementos que convergen hasta dar forma a un imaginario que primero existe sobre el papel y después se transforma en una realidad. En esta ocasión, nos ha llamado la atención una colaboración entre dos firmas con una personalidad muy marcada y un resultado de lo más especial. Daniel Chong, conocido por sus singulares mochilas que han inundado las calles de España, se ha dado la mano con Eduardo Navarrete, una de las mentes creativas más prometedoras de nuestro país. Dos universos aparentemente diferentes que encuentran un punto de encuentro en una colección donde el color, el estampado y el diseño adquieren todo el protagonismo. Para conocer un poco más de este vínculo, hemos podido hablar con ambos diseñadores.

Dos universos creativos que ya tenían historia

La relación entre ambos diseñadores no es nueva. Sus caminos profesionales se han cruzado durante años y la buena sintonía entre ellos ha terminado desembocando en una colaboración que lleva algunos de sus códigos más reconocibles a un mismo espacio. La pregunta sobre cómo surge este encuentro tiene una respuesta bastante natural por parte de Daniel Chong: «Fue bastante orgánico. Nos conocemos, conocemos el trabajo del otro y surgió el típico: ‘Tenemos que hacer algo juntos’. Que es una frase que se dice muchísimo y luego nunca pasa nada. Pero esta vez sí pasó».

La idea llegó cuando ambos encontraron un punto de conexión que tenía sentido para sus respectivas firmas. Chong lo explica: «Encontramos una idea que tenía todo el sentido: coger algunos de mis bolsos más vendidos y llevarlos al universo de Eduardo». Una fórmula sencilla sobre el papel, pero con muchas posibilidades cuando dos diseñadores acostumbrados a trabajar con una estética reconocible deciden compartir códigos.

Navarrete también recuerda cómo se ha construido esta relación profesional y pone en valor la trayectoria de Chong. «Desde 15 Segundos llevamos muchos años trabajando con Dani y seguimos muy de cerca su carrera. La verdad es que es un diseñador que lo está haciendo muy bien, porque su producto está en la calle y eso es algo que necesitamos todos los diseñadores, que los productos se vendan y la gente los quiera», explica.

Más allá de la moda, el diseñador encuentra también conexiones personales entre ambos. Aunque sus marcas puedan parecer muy diferentes a primera vista, Navarrete considera que comparten una filosofía: «Creo que nuestras marcas tienen filosofías muy parecidas. Nos salimos de lo habitual en presentaciones y le damos peso al made in Spain». Y existe otro vínculo que le resulta especialmente significativo: «Hay una cosa que me parece muy bonita y es la relación tan bonita que tiene con su madre, y noto ahí una similitud conmigo y mi madre también».

Cuando los ‘greatest hits’ de dos diseñadores se encuentran

Dar vida a una colección conjunta nunca es sencillo. Una cosa es que dos firmas funcionen por separado y otra conseguir que sus universos convivan sin que uno termine eclipsando al otro. En este caso, la clave estaba precisamente en no renunciar a la identidad de ninguno.

La colaboración toma algunos de los bolsos más vendidos de Daniel Chong y los lleva directamente al universo visual de Eduardo Navarrete a través de sus estampados más reconocibles. El propio Chong lo resume como una especie de encuentro entre los greatest hits de ambos diseñadores.

Navarrete recurre a una comparación mucho más cercana para explicar el proceso creativo: «Hemos hecho como en la cocina; hemos abierto los armarios para sacar lo mejor que tenemos cada uno. El producto más vendido de Dani con los estampados que la gente más conoce de mi firma».

Y ahí está precisamente la gracia de la colaboración. Las formas mantienen el ADN de Chong, mientras que los estampados introducen inmediatamente el universo de Navarrete. El resultado tiene fuerza, pero también coherencia. No se trata de superponer dos nombres sobre un mismo producto, sino de conseguir que las dos identidades puedan reconocerse a primera vista.

En moda, además, existe siempre una diferencia entre la idea y el resultado. El papel puede soportarlo todo, pero es cuando una pieza sale del estudio y llega a la calle cuando realmente se descubre si la mezcla funciona. En este caso, los estampados de Navarrete encuentran en las mochilas de Chong un soporte inesperado y consiguen convertir un accesorio cotidiano en una pieza con una dimensión mucho más fashion.

La moda de autor busca su lugar

La conversación también nos lleva a uno de los debates más interesantes de la industria: el espacio que ocupa actualmente la moda de autor frente a la producción masiva. Para Daniel Chong, existe una evolución en la manera en la que el público se relaciona con este tipo de propuestas. «Creo que cada vez se valora más, aunque sigue siendo difícil competir con la moda masiva. Nosotros hacemos producciones más pequeñas y hay muchísimo trabajo detrás de cada producto», explica.

Sin embargo, hay algo que juega a favor de las firmas independientes: la personalidad. «También creo que la gente busca cada vez más cosas con personalidad. Y desde luego, si algo tiene esta colección, es personalidad. Discreta no es», asegura.

Una última frase que define perfectamente la propuesta. Porque si hay algo que tienen en común Chong y Navarrete es precisamente su capacidad para entender la moda como una forma de expresión y no como una simple cuestión de tendencias.

Para Eduardo Navarrete, además, todavía existe un reto importante a la hora de conseguir que la moda española sea entendida como una verdadera industria. «La moda de autor está ahí. Ya hay más conciencia del cine y la música española, pero a la moda se nos sigue viendo más como un show que como una industria», explica.

Por eso lanza una petición directa: «Sólo puedo decirle a la gente que se haga fan de la moda española y nos apoye, y la forma de apoyarnos es comprando el producto». Una reivindicación que conecta directamente con el valor del made in Spain que ambos defienden desde sus respectivos universos.

Color, estampados y una personalidad imposible de ignorar

Si hubiera que definir la colección con tres palabras, Daniel Chong lo tiene claro: «Es divertida, colorida, muy reconocible y bastante explosiva». El diseñador vuelve a poner el foco en esa mezcla de identidades que da sentido a todo el proyecto: «Hemos cogido algunos de mis bolsos más vendidos y los hemos vestido con algunos de los estampados más icónicos de Eduardo. Es muy Daniel Chong en la forma y muy Navarrete en la piel».

Y, sobre todo, reconoce que ambos comparten una característica que hace que esta colaboración tenga sentido: «Creo que esa mezcla funciona porque ninguno de los dos somos precisamente minimalistas».

Es precisamente esa ausencia de miedo al color, al estampado y a las piezas con carácter la que convierte esta propuesta en algo especialmente interesante desde el punto de vista de la moda. Aquí no hay intención de pasar desapercibido. Hay ganas de jugar, de experimentar y de llevar a la calle una pieza que tenga algo que decir.

Los rostros que podrían llevarla

Una colección con semejante personalidad también obliga a preguntarse quién sería capaz de hacerla suya. Para Eduardo Navarrete, la respuesta está en algunos de los rostros que ya han tenido la oportunidad de conocer las piezas: «Veo a todos los que vinieron al evento: Alaska y Mario, Carmen Borrego, Antonio Pagudo, Marta Pombo, Ana Guerra… Eso muestra lo ecléctica que es». Daniel Chong, en cambio, tiene una candidata muy concreta. «Yo diría Rosalía. Porque tiene esa capacidad de ponerse algo con muchísima personalidad y hacerlo completamente suyo», asegura.

Para el diseñador, la elección tiene todo el sentido: «Creo que estos bolsos necesitan precisamente eso: alguien que no tenga miedo al color, al estampado ni a llamar un poquito la atención». Aunque después reconoce, entre risas, que con esta colección hay algo que resulta prácticamente imposible: «Aunque con estos estampados, llamar un poquito la atención igual es imposible».

Y quizá ahí esté la esencia de esta colaboración. Daniel Chong y Eduardo Navarrete no han buscado que sus universos se parezcan, sino encontrar el punto exacto en el que ambos puedan convivir. El resultado es una propuesta de moda española con carácter, color y una identidad propia que reivindica algo tan sencillo como vestir con personalidad.