Anna Padilla sorprende con su segundo ‘sí, quiero’: ¿Con cuál de sus tres looks de novia te quedas?

Anna Padilla y Mario Cristóbal ya pueden decir oficialmente que son marido y mujer después de pasar por la notaría para formalizar su unión. La pareja ya había celebrado por todo lo alto su boda el pasado 19 de septiembre en Zahara de los Atunes, rodeada de familiares y amigos, pero todavía quedaba este último trámite para convertir su amor en un matrimonio oficial.

Y si algo ha dado de sí esta boda, además de los momentos emocionantes, han sido los looks de novia de Anna Padilla. La hija de Paz Padilla ha apostado por diferentes estilismos a lo largo de estos días, desde su espectacular vestido de novia hasta una propuesta mucho más relajada para la firma en la notaría. ¿Cuánto recuerdas de la boda de Anna y Mario y de todos sus looks? ¡Pon a prueba tus conocimientos!