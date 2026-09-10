Friedrich Nietzsche, pensador alemán: «La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente»
Friedrich Nietzsche: «La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar»
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Friedrich Nietzsche dejó algunas de las reflexiones más interesantes de la filosofía occidental sobre la moral, la religión, la educación, la libertad y la sociedad. «La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente» es una de las citas que se le atribuyen, en la cual pone el foco en el peligro de enseñar a una persona joven que quienes comparten sus opiniones merecen automáticamente más respeto, admiración o consideración que quienes mantienen posiciones diferentes.
Para Nietzsche, la formación intelectual implicaba enfrentarse a aquello que incomoda, someter las propias convicciones a examen y evitar aceptar una idea únicamente porque haya sido transmitida por una determinada autoridad. Ahora bien, la reflexión tampoco implica que todas las opiniones sean igualmente válidas; valorar a quien piensa diferente no significa aceptar cualquier argumento sin analizarlo.
«La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente»
Una sociedad en la que todas las personas pensaran exactamente igual podría parecer más sencilla, pero también tendría menos capacidad para cuestionar sus propios errores. Las diferencias permiten comparar argumentos y descubrir otros puntos de vista. Por eso, la idea central de la frase no consiste simplemente en «respetar al que piensa diferente», sino que invita a conceder valor intelectual a la discrepancia.
En el fondo, Nietzsche apunta hacia una tentación muy humana: rodearnos de personas que confirman aquello que ya creemos. Resulta cómodo escuchar constantemente que tenemos razón. Es mucho más difícil es enfrentarse a argumentos capaces de poner en duda nuestras certezas, pero precisamente esa incomodidad puede resultar productiva. Pensar implica comparar, cuestionar, corregir y, en ocasiones, cambiar de opinión.
Un buen ejemplo de esta manera de entender la vida aparece en otra de las citas Nietzsche: «La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar». Con esta afirmación, el filósofo cuestiona la idea de que la inteligencia deba estar necesariamente vinculada a la seriedad y la rigidez. Para Nietzsche, el humor también puede ser una muestra de lucidez, perspectiva y libertad frente a las dificultades de la existencia.
Las mejores frases de Friedrich Nietzsche
- «Toda convicción es una cárcel»
- «Sin música, la vida sería un error»
- «Quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti»
- «Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos»
- «La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre»
- «Donde uno no puede amar más debe pasar de largo»
- «El camino a todo lo grandioso pasa por guardar silencio»
- «En el amor siempre hay algo de locura, y en la locura siempre hay algo de razón»
- «El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo»
- «Sin arte la vida también sería un error»
- «Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar»
- «Yo no creería más que en un dios que supiese bailar»
- «El hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza»
- «La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas»
- «Estamos acostumbrados a la vida porque nos gusta el amor»
- «Es la perseverancia la que hace grandes a los hombres, no la fuerza»
- «El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices»
- «Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal»
- «Para llegar a ser sabio es preciso experimentar ciertas vivencias, a menudo peligrosas»
- «Yo necesito compañeros vivos, no cadáveres con los que tenga que cargar»
- «El pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son»
- «La vida es demasiado breve como para aburrirnos»
- «Tenemos arte para no morir de la verdad»
- «Mucho tienen que hacer los padres para justificar el tener hijos»
- «La boca puede mentir, pero la mueca del momento revela la verdad»
- «Una mala conciencia se cura fácilmente. La mala reputación no»
- «Nadie aprende, ni tan siquiera se enseña a soportar a la soledad»
- «El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación»
- «Lo que distingue las mentes verdaderamente originales no es que sean la primeras en ver algo nuevo, sino que son capaces de ver como nuevo lo que es viejo, conocido, visto y menospreciado por todos»
- «Se debe morir orgullosamente cuando ya no se puede vivir con orgullo»
- «Por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes»
- «El amor no es ciego, sólo está cegado por la pasión que lleva dentro»