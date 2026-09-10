Avance de ‘Las hijas de la criada’ hoy, 10 de septiembre: el secreto que separa a dos madres

¿Puede una madre querer a la hija equivocada durante diecisiete años sin saberlo? Ese es el punto de partida de la trama de Las hijas de la criada, la nueva apuesta de Antena 3 para las noches de los jueves, que llega hoy a su segunda entrega tras un arranque que ha dejado a todos gratamente sorprendidos. La serie, que es la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta, llega esta noche a su segundo capítulo tras un gran estreno el pasado jueves.

Para entender lo que ocurre hoy conviene recordar cómo empezaba la historia la semana pasada. El primer episodio trasladaba a los espectadores a la Galicia de 1900, con una tormenta sacudiendo Punta do Bico mientras Inés Valdés daba a luz a la heredera del linaje familiar, rodeada de atenciones y comodidades. A pocos metros, en la misma casa pero en un mundo completamente distinto, Renata, una joven criada, se ponía de parto en secreto, sabiendo que su hija jamás sería reconocida por el padre de la criatura, Gustavo Valdés, señor de la casa. Humillada y consumida por el dolor, Renata tomó entonces la decisión de intercambiar a su propia hija por la recién nacida de Inés, convencida de que así le regalaba una vida mejor. Aquel gesto se convertiría en algo que marcaría la vida de ambas familias para siempre.

La serie, ambientada a comienzos del siglo XX, se mueve entre lo que pasa en un pazo gallego y en Cuba, que por aquel entonces era un país próspero que nada tiene que ver con la pobreza que vive en estos momentos bajo la dictadura de los Castro.

¿Qué pasa en el segundo capítulo de ‘Las hijas de la criada’?

Inés, tras diecisiete años lejos de Galicia, creía haber construido una gran vida en Cuba, hasta que las deudas del negocio de su marido salen a la luz y ponen en peligro la seguridad de toda la familia si deciden quedarse en la isla. Al otro lado del océano, en Galicia, Renata recibe con el ánimo por los suelos cada noticia que llega desde Cuba. Allí, la hija que realmente es suya crece lejos de ella, mientras que tiene que criar a una chica que no es su hija, algo que la impide ser feliz.

Un nuevo éxito de las series de Antena 3

Pocas series estrenan con tanta contundencia: su primera noche se saldó con un 12,7% de cuota de pantalla, sacándole más de cinco puntos a su rival más directo y dejando también atrás a la propuesta de La 1 en esa misma franja. La media de audiencia rozó el millón de espectadores.

El reparto está encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, al que se suma un elenco coral muy amplio en el que destaca Álex Villazán, encargado de dar vida a Jaime Valdés Lazariego, uno de los pilares de la saga familiar que sostiene toda la historia.