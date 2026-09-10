Avance de ‘La Promesa’ hoy, 10 de septiembre: el día de la boda de María llega con una sorpresa

En el capítulo 902 de La Promesa, Leocadia increpó a Curro por haber elegido a Pía como madrina, aunque él se mantuvo firme recordándole que su propia madre también fue doncella, con el respaldo de Manuel. Alonso convocó a Pía de noche para pedirle que intentara disuadir a Curro de su decisión, y ella prometió intentarlo, mientras María Fernández, presionada por sus propios nervios, terminó reconociendo ante Samuel que sus dudas no eran de alegría, sino sobre si estaba haciendo lo correcto al casarse. La jornada trajo también una buena noticia con la recuperación total de la vista de Adriano, aunque su alegría se apagó al conocer, por boca de Lorenzo, lo cariñosos que habían estado Martina y Jacobo durante un picnic. En el refugio, Curro y Ángela invitaron a las cocineras a ambas bodas con la esperanza de convencerlas para volver, aunque el capítulo se cerró con Curro regresando con gesto inexpresivo, sin que quedara claro si lo había conseguido.

¿Qué pasa en el capítulo de hoy, 10 de septiembre, de ‘La Promesa’?

El capítulo de hoy confirma que las cocineras regresan al palacio, aunque sin ponerse el delantal todavía porque solo aceptarán volver a trabajar si despiden a Julio. Alonso traslada esa exigencia a Máximo, pidiéndole que prescinda de su ayuda de cámara, dejando en el aire si el duque de Buenaventura estará dispuesto a aceptar. Martina, por su parte, confiesa a Ángela que ya no está enamorada de Jacobo, y Adriano se enfrenta al joven recordándole que ella solo sigue a su lado por el chantaje al que la somete. Leocadia, todavía dolida por no haber sido considerada como madrina, no ceja en su plan con Máximo: ahora le ofrece convertirse en el padrino de su hija a cambio del matrimonio.

Llega por fin el día de la boda de María, que ya luce radiante vestida de novia. Sin embargo, en el último momento, pide hablar a solas con Carlo antes del enlace, dejando en el aire qué es lo que necesita contarle justo antes de dar el paso definitivo. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo ensayan su plan para colar la licencia falsa entre las facturas que debe firmar Manuel. En esta mentira el capitán debía aparecer para distraerlo, pero en su lugar llega Julieta. Manuel está a punto de firmar cuando algo le hace detenerse, dejando a Ciro al borde del colapso.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que la petición de María de hablar a solas con Carlo justo antes de la boda no puede ser una buena señal: en este tipo de tramas, ese tipo de conversaciones de última hora suelen esconder una confesión que puede poner en riesgo el propio enlace. Y con Manuel deteniéndose justo antes de firmar la licencia falsa, sospechamos que Ciro y Lorenzo están más cerca de ser descubiertos de lo que ellos mismos creen.

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