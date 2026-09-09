En el capítulo 901 de La Promesa, Tomasa confesó que, por culpa de Petra, nunca pudo tener hijos. Leocadia, por su parte, protagonizó el gran giro del día al hacerle a Máximo una propuesta totalmente inesperada: casarse con ella sin amor, a cambio de que él le devolviera el título de duquesa y de convencer a Ángela para que fuera del brazo de su padre al altar. Tomasa siguió presionando a Petra haciéndole creer que la estaban menospreciando como ama de llaves, y María trabajó sin parar para no pensar en su boda, hasta que Pía la encontró llorando frente a Janita y descubrió que se casaba, en parte, para proteger a su hija. Manuel y Curro visitaron el refugio para convencer a Simona y Candela, que los recibieron con alegría pero se negaron a volver mientras Julio siguiera en palacio, y Ciro anunció a Lorenzo que ya tenía el dinero del manual, solo un aperitivo de lo que estaba por venir con la estafa de las licencias. La jornada se cerró con un nuevo golpe para Leocadia: Ángela pidió que fuera Alonso quien la llevara al altar, y Curro anunció que su madrina de boda sería doña Pía Adarre.

¿Qué pasará hoy en el capítulo 902 de ‘La Promesa’?

El capítulo de hoy, Leocadia increpa a Curro por haber elegido a Pía, pero él se mantiene firme y le recuerda que su propia madre también fue doncella, con el respaldo de Manuel. La propia Adarre, que ya había rechazado la propuesta, tampoco logra disuadir a Curro de su decisión. Alonso la convoca de noche y le pide que hable con él para que desista, ya que supondría todo un escándalo, y ella promete intentarlo. Mientras tanto, María Fernández sigue trabajando sin descanso, hasta que Samuel logra que admita que sus nervios no son de alegría, sino de dudas sobre si está haciendo lo correcto al casarse.

La gran noticia positiva del día llega con Adriano, que regresa del oftalmólogo completamente curado. Sin embargo, la alegría dura poco, puesto que Lorenzo le cuenta que Martina y Jacobo estuvieron muy cariñosos durante un picnic, algo que le hace sufrir y le lleva a reprocharle su comportamiento a la joven.

Ciro y Lorenzo, por su parte, reparten el dinero de los manuales del motor y siguen planeando cómo engañar a Manuel para que firme la licencia falsa. En el refugio, Curro y Ángela invitan a las cocineras tanto a la boda de María como a la suya propia, con el objetivo final de convencerlas para que regresen a La Promesa, aunque Curro vuelve con gesto inexpresivo, dejando la duda de si lo ha conseguido.

La opinión de la redacción sobre el futuro de ‘La Promesa’

En la redacción de Happy FM pensamos que la insistencia de Curro en mantener a Pía como madrina puede terminar pasándole factura antes de lo que imagina. Si Leocadia sigue sintiéndose despreciada, es muy probable que busque la manera de sabotear la boda de alguna forma, aprovechando además el as en la manga que ya tiene guardado con Máximo.

Con Adriano recuperando la vista justo cuando Martina y Jacobo parecen estar más unidos que nunca, no descartamos que sea él quien termine viendo, de manera literal, algo que ninguno de los dos quería que saliera a la luz.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.