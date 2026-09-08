Avance de ‘La Promesa’ hoy, 8 de septiembre: la oferta de Leocadia a Máximo

En el capítulo 900, Julieta confesó a Manuel que Simona y Candela estaban escondidas en el refugio. Él, sintiéndose culpable por no haberlas protegido lo suficiente, decidió revelar su paradero a Alonso, que le pidió que acompañara a Curro para intentar convencerlas de regresar. Ángela compartió sus dudas sobre Máximo con Julieta y Martina, que le hicieron ver que lo importante era el amor que la unía a Curro, y los prometidos terminaron haciendo las paces. En la cocina, Teresa y Ricardo volvieron a fracasar, así que Cristóbal propuso una solución mixta con la taberna, y Ángela envió a Teresa a Madrid con la excusa de elegir la mantilla de la boda. Martina, por su parte, dejó claro a Jacobo que forzar las cosas entre ellos no estaba funcionando. La jornada se cerró con una auténtica bomba: Leocadia le hizo a Máximo una propuesta totalmente inesperada, casarse con ella a cambio de convencer a Ángela de que la llevara al altar.

¿Qué pasa en el capítulo de hoy, martes 8 de septiembre, de ‘La Promesa’?

El capítulo de hoy comienza justo en la propuesta Leocadia formaliza su oferta a Máximo, un matrimonio sin amor a cambio de convertirse en duquesa y de conseguir que Ángela acepte ir del brazo de su padre al altar. La gran pregunta es si el duque de Buenaventura aceptará este particular negocio, con tal de recuperar el terreno perdido con su hija.

Mientras tanto, Tomasa sigue presionando a Petra haciéndole creer que la están menospreciando como ama de llaves, y María trabaja sin descanso para no pensar en su próxima boda, hasta que Pía la encuentra llorando frente a Janita y descubre que se casa, en parte, para proteger a su hija. Manuel y Curro visitan el refugio para convencer a las cocineras, que los reciben con alegría pero se niegan a volver mientras Julio siga en palacio. Ciro, por su parte, anuncia a Lorenzo que ya tiene el dinero del manual, y que la estafa de las licencias promete hacerles todavía más ricos.

La opinión de la redacción

En Happy FM pensamos que Máximo se juega mucho más de lo que parece con la propuesta. Si acepta el matrimonio de conveniencia con Leocadia, podría acercarle a Ángela a corto plazo, pero si la joven llega a descubrir el trato que hay detrás, el efecto podría ser justo el contrario. Con Ciro y Lorenzo cada vez más cerca de completar su estafa con las licencias, tememos que Manuel esté a punto de firmar algo de lo que se arrepentirá durante toda la temporada.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.