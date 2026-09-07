Avance de ‘La Promesa’ hoy, 7 de septiembre: la inesperada propuesta de Leocadia a Máximo

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 4 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 899 de La Promesa. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Ciro no entregó los papeles, puesto que los nervios le traicionaron. En cuanto a Lorenzo, ha propuesto contactar con una empresa interesada en la licencia para tratar de ganar tiempo antes de conseguir la firma de Manuel. De hecho, la empresa se muestra muy interesada en la licencia.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Carlo y María Fernández acuerdan casarse la semana siguiente. Además, ella propone que sea don Agapito de Villalquino el que oficie la boda, para no poner a Samuel en ese compromiso. Es más, deja claro que quiere una boda tan discreta que no quiere que asistan ni Curro ni Manuel. En cuanto a Curro y Ángela, protagonizan un nuevo roce después de que ella lo acusase de anteponer su trabajo en Lisboa al asunto con Máximo. Petra abronca a Teresa y a Ricardo, mientras que Manuel hace saber a Julieta que sabe que va de forma constante al refugio. Por lo tanto, le exige una explicación. ¿Le contará toda la verdad?

¿Qué sucede en el capítulo 900 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 7 de septiembre?

Tras lo sucedido en el capítulo 899, el de hoy confirma la gran noticia que se venía cocinando hace días: Carlo ha dado el paso definitivo y le ha pedido matrimonio a María Fernández, que ha aceptado. Curro, además, les concede un privilegio poco habitual: podrán casarse antes que los propios señores, rompiendo así la norma no escrita que prioriza siempre a la familia por encima de cualquier miembro del servicio.

La otra gran noticia del día llega con el hallazgo de Simona y Candela, escondidas en el refugio. Julieta confiesa a Manuel su paradero, y él, sintiéndose culpable por no haberlas protegido, decide contárselo a Alonso, que le pide que acompañe a Curro para intentar convencerlas de volver, aunque las cocineras se niegan mientras Julio y Tomasa sigan en palacio. En paralelo, Ángela comparte sus dudas sobre Máximo con Julieta y Martina, que le hacen ver que lo importante es el amor que la une a Curro, y los prometidos terminan haciendo las paces.

El capítulo se termina con la noticia bomba de la semana: Leocadia le hace a Máximo una propuesta totalmente inesperada, casarse con ella a cambio de convencer a Ángela de que la lleve al altar.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.