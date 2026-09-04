La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 3 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 898 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo las cocineras no quieren volver mientras Julio y Tomasa continúen en palacio, mientras que Samuel y Julieta prometen guardar el secreto. Cristóbal no tiene reparos a la hora de obligar a los criados del duque a disculparse ante los cocineros, mientras que Alonso y Curro tratan de convencer a Ángela para que permita que Máximo la lleve al altar. Ella continúa negándose a ceder.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Máximo reconoce que el escándalo le cuesta negocios, mientras que Martina y María, sin verbalizarlo, comparten que ninguna de las dos se casa por amor. Samuel confiesa a María que la boda le duele, aunque se alegra profundamente por ellos. En cuanto a Carlo, se entera de la norma por la que el servicio debe esperar a que los señores se casen primero, pero Curro la anula. Tomasa amenaza a Petra con ensañarse con quienes ella aprecie si no obedece, dejando caer que su odio tiene raíces del pasado. Ciro trata de colar a Manuel la licencia falsa entre varios documentos para que la firme.

¿Qué sucede en el capítulo 899 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 4 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Ciro no entregó los papeles porque los nervios le traicionaron, mientras que Lorenzo le propone contactar con una empresa interesada en la licencia y así ganar tiempo antes de lograr la firma de Manuel.

Carlo y María acuerdan casarse la semana siguiente. Ella propone que sea don Agapito de Villalquino el que oficie la boda para no poner a Samuel en ningún compromiso. Es más, quiere una ceremonia discreta, hasta tal punto que no quiere que asistan ni Curro ni Manuel. En cuanto al hermano de Jana, tiene un nuevo roce con Ángela.

Y todo después de que ella le haya acusado de anteponer el trabajo en Lisboa al asunto de Máximo. Julieta visita a las cocineras y les cuenta la boda de María. Aunque se emocionan, se niegan a regresar. Pía encuentra a Petra llorando y, aunque trata de ayudarla, esta la rechaza. Manuel confiesa a Julieta que sabe que va al refugio y le exige una explicación. ¿Le contará toda la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.