La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado miércoles 2 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 897 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel y Julieta están a punto de besarse, pero un ruido les avisa a tiempo y logran separarse. Se trata de Ciro, que ha vuelto contento de una visita a una fábrica. Manuel no tarda en mostrarle una carta que ha recibido de Toño y Enora respecto a sus viajes, por lo que el joven cree que su traición ha sido descubierta.

Máximo pide a Curro que convenza a Ángela de que lo deje llevarla al altar. Aunque el joven accede, le advierte que probablemente no consiga su objetivo. Samuel confiesa a Pía que la boda de María le duele más de lo que debería, mientras que Martina denuncia que el servicio del duque exige que se les cocine aparte. Como era de esperar, Máximo termina amenazando a Julio y Tomasa con el despido. En cuanto a Pía, confía a Ricardo que, cuando Curro y Ángela se casen, les revelará toda la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia. Samuel y Julieta descubren el paradero de Simona y Candela: están escondidas en el refugio.

¿Qué sucede en el capítulo 898 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 3 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo las cocineras se niegan a regresar a palacio mientras Julio y Tomasa permanezcan allí. Julieta y Samuel, por su parte, prometen guardar el secreto. Cristóbal obliga a los criados del duque a disculparse ante los cocineros.

En cuanto a Alonso y Curro, tratan de convencer a Ángela de que permita a Máximo llevarla al altar, pero ella sigue con su negativa. Máximo reconoce que el escándalo le cuesta negocios, y Alonso confirma que Ángela no cederá. Sin llegar a verbalizarlo, Martina y María comparten que ninguna de las dos se casa por amor.

Samuel confiesa a María lo mucho que la boda le duele, aunque se alegra por ellos. Carlo se entera de la norma por la que el servicio debe esperar a que los señores se casen primero. Aun así, Curro la anula. Tomasa amenaza a Petra con ensañarse con quienes no obedezcan. Todo ello mientras Ciro trata de colar a Manuel una licencia falsa entre varios documentos para que la firme. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.