La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 1 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 896 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero Leocadia tiene claro que su hija no cederá. Curro y Ángela retoman los preparativos sin contar con el duque de Buenaventura y acuerdan que la ceremonia será en Luján. Máximo anuncia a la joven que él la llevará al altar, pero la muchacha se niega.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo María acepta la propuesta de matrimonio de Carlo ante la emoción de Pía y Teresa, que estaban espiando. Como es de esperar, la noticia de su compromiso corre como la pólvora en palacio. Martina y Adriano hacen saber a Jacobo que aceptan sus condiciones y dejan su relación. La marcha de las cocineras supone un problema, por lo que Leocadia ordena reemplazarlas. Ciro y Lorenzo celebran el éxito del plan sin imaginar que la alegría de Manuel es porque va a tener tiempo a solas con Julieta. Por si fuera poco, los viajes de Ciro comienzan.

¿Qué sucede en el capítulo 897 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 2 de septiembre?

De esta forma, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Manuel y Julieta están a punto de besarse, pero un ruido les avisa a tiempo y consiguen separarse. Es Ciro, que ha regresado contento de una visita a una fábrica. Manuel, por su parte, muestra a Ciro una carta que ha recibido de Toño y Enora respecto a sus viajes, por lo que Ciro cree que su traición ha sido descubierta.

Máximo pide a Curro que convenza a Ángela de que lo deje llevarla al altar. Aunque el joven accede, también le advierte que, probablemente, su intento no sirva de nada. Samuel confiesa a Pía que la boda de María le duele más de lo que podía imaginar. Martina, por su parte, denuncia que el servicio del duque exige que se les cocine aparte, lo que entorpece la labor de los cocineros.

Por si fuera poco, Máximo amenaza a Julio y a Tomasa con el despido, mientras que Pía hace saber a Ricardo que, cuando Curro y Ángela se casen, tiene pensado contar toda la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia en este suceso. Samuel y Julieta descubren que Simona y Candela están escondidas en el refugio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.