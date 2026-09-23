Imputado un hombre en Mallorca tras ser denunciado tres meses después por su ex pareja por llamarla «demonio»

Todo comenzó hace aproximadamente tres meses, cuando una pareja de más de 50 años puso fin a su relación. En el transcurso de la discusión que acompañó a la ruptura, el hombre dirigió a su entonces pareja un calificativo que, con el paso del tiempo, acabaría llevándole ante la Guardia Civil de Felanitx y posteriormente ante la Justicia: la llamó «demonio».

En aquel momento, según la versión trasladada en el procedimiento, el episodio no fue acompañado de otros hechos que dieran lugar a una actuación policial inmediata. La situación quedó aparentemente zanjada tras la separación. Sin embargo, alrededor de 90 días después, la mujer acudió a la Guardia Civil para denunciar lo ocurrido.

La denuncia abrió un procedimiento que obligó al hombre a buscar asistencia jurídica, acudir a dependencias de la Guardia Civil y posteriormente comparecer ante la autoridad judicial para responder por unos hechos que se remontaban a varios meses atrás.

De acuerdo con la información aportada sobre el procedimiento, la comparecencia ante los agentes se produjo además en el contexto de otra cuestión relacionada con unos desperfectos sufridos en el vehículo de la mujer, un asunto que, según la defensa, no guardaba relación con su expareja.

La denuncia acabó teniendo consecuencias para el hombre, que tuvo que contratar a un abogado y afrontar las distintas actuaciones derivadas del procedimiento judicial. El caso llegó finalmente al juzgado. El hombre compareció asistido por su defensa y tuvo que responder por los hechos denunciados. Durante el procedimiento se analizaron las circunstancias en las que se produjo la discusión, el tiempo transcurrido hasta la denuncia y el contenido de los hechos atribuidos al acusado.

La defensa sostuvo que se trataba de una denuncia que no debía prosperar y cuestionó que un episodio ocurrido durante una discusión de pareja, varios meses antes, pudiera sostener por sí solo las consecuencias penales que se pretendían derivar de él.

Finalmente, la Fiscalía y la jueza entendieron que no existían elementos suficientes para mantener la acusación, por lo que el procedimiento terminó con la absolución del hombre y el archivo de las actuaciones. El hombre estuvo representado legalmente por la letrada Martina Bauzá, cuya intervención permitió articular la defensa durante el procedimiento. Tras analizar los hechos y las circunstancias de la denuncia, el caso terminó sin una condena para el acusado.

La resolución puso punto final a un procedimiento que había comenzado por una expresión pronunciada durante una discusión sentimental y que, tres meses después, había desembocado en la intervención de la Guardia Civil y en una comparecencia judicial.

Uno de los aspectos centrales del caso es precisamente el tiempo transcurrido entre el episodio y la presentación de la denuncia. La mujer no acudió a denunciar inmediatamente después de la discusión, sino aproximadamente tres meses más tarde.

Ese lapso temporal fue uno de los elementos examinados durante el procedimiento, junto con el resto de circunstancias que rodearon la denuncia. Finalmente, y según la información disponible sobre la resolución, el Ministerio Fiscal y la jueza consideraron que el asunto no debía continuar adelante.

De esta manera, lo que comenzó como una discusión entre una pareja que acababa de romper en Mallorca terminó con un hombre teniendo que recurrir a un abogado, prestar declaración ante la Guardia Civil y comparecer ante la Justicia por una expresión pronunciada meses antes.

El procedimiento concluyó con la absolución del hombre y el archivo del caso, cerrando así un episodio judicial que se inició aproximadamente tres meses después de aquella discusión y que finalmente no derivó en una condena.