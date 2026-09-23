Una súper bola de fuego desprendida de un cometa a 238.000 kilómetros por hora registrada al noroeste de Baleares por el observatorio astronómico de Calar Alto, situado en Gérgal (Almería). Fue avistado el «superbólido» entre el 10 y el 11 de septiembre, derivado de una roca desprendida de un cometa que entró en la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora al noroeste de Baleares.

Igualmente, el observatorio ha registrado además dos bolas de fuego de tipo cometario y asteroidal que han iluminado el cielo a grandes velocidades sobre el Golfo de Cádiz y frente a la costa de Alhucemas, en Marruecos.

Según han apuntado desde el centro, los eventos han tenido lugar entre el 19 y 20 de septiembre, de modo que el último de ellos se produjo durante el atardecer y «con bastante luz natural», lo que lo ha hecho «aún más espectacular».

Los análisis realizados por el profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el objeto del 19 de septiembre se registró a las 4,14 horas (hora peninsular española) mientras que el del día 20 pudo apreciarse a las 20,47 horas, minutos antes del ocaso.

La bola asteroidal del 19 de septiembre, que se ubicó sobre el Golfo de Cádiz, recorrió los cielos a una velocidad de 97.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 98 kilómetros, de modo que pudo ser registrada también por otras seis estaciones, entre ellas dos de Huelva, dos de Granada y otra en Sevilla.

De otro lado, el evento cometario del 20 de septiembre registró el bólido a una velocidad de 65.000 kilómetros por hora a una altura inicial de 91 kilómetros. Este pudo registrarse, además, desde las estaciones de La Sagra (Granada), Olocau (Valencia) y Mazagón (Huelva).

A lo largo de este mes de septiembre, Calar Alto ha registrado otros tres fenómenos más entre el 10 y 11 de septiembre, entre ellos un sprite (espectro rojo) provocado por una «fuerte tormenta» así como una «superbola de fuego» o «superbólido» derivado de una roca desprendida de un cometa que entró en la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora al noroeste de las Islas Baleares.