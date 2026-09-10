Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 10 de septiembre: Perfumerías De la Reina recibe la peor de las noticias

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado miércoles 9 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 644 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Roque se marcha de Toledo. Un adiós que le lleva a despedirse de Eduardo y por el que ambos se funden en un fuerte abrazo. Una situación que tiene lugar mientras Fina vuelve a sentirse mal. La mujer está muy afectada por el enfado de Marta.

Un conjunto de situaciones donde también podremos ver cómo Tasio, por fin, se sincera con Paula. Él le cuenta que ella es a la única a la que quiere y le ha escrito una carta donde le deja claro que quiere que vuelva. Pero la realidad es completamente diferente. Lo que más quiere es que ella sea feliz y, si eso depende de que ella rehaga su vida, está de acuerdo con eso. Mientras tanto, veremos cómo Salva comienza a ser cada vez más consciente de que su ruptura con Mabel es definitiva. Pero el capítulo no concluye aquí. Además, veremos cómo Andrés le cuenta a Valentina lo de las fotos. Un gesto con el que pone fin al chantaje de Gabriel. Por otro lado, Valentina y Begoña tendrán una seria conversación sobre sus sentimientos.

¿Qué sucede en el capítulo 645 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 10 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Valentina y Andrés darán la gran noticia. Los De la Reina serán conocedores de la noticia del compromiso. Un hecho que dejará a Begoña con el corazón completamente roto. Pues, sus sentimientos son evidentes. Así pues, minutos después, Miguel y Tasio vivirán un fuerte enfrentamiento. Y es que Miguel descubre que él es el padre del bebé que esperaba Claudia.

Lejos de quedar aquí, Miguel también tendrá una importante conversación con su hermana. Tras lo sucedido con Salva, le recomendará abandonar la cantina. Un conjunto de situaciones al que habrá que sumar el complicado estado de Fina. La mujer activa todas las alarmas al acudir al dispensario por un fuerte dolor de pecho. Será entonces cuando tome una decisión que no le haga gracia a Bianca.

Asimismo, durante el capítulo también veremos cómo Gabriel le robará los negativos a Beatriz. Una ausencia de la que ella será conocedora, por lo que no dudará en reprochárselo. Por otro lado, Hugo Brossard se pondrá en contacto con Gabriel y le dará la peor de las noticias. ¿Qué será? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.