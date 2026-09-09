Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 9 de septiembre: Valentina, cansada, enfrenta a Begoña por Andrés

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado martes 8 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 643 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio accede a escribirle una carta a Carmen. Un gesto que nace de la presión que está recibiendo por parte de su padre. Y es que, si fuera por él, no lo haría. Paralelamente, Mabel se encuentra con el gran dilema de su ruptura con Salva.

Todavía no se lo ha contado a su padre, pues tiene claro que es una mala noticia para él. Pero lo que no se espera es la propuesta del cantinero. Una petición que la deja sin palabras y con la que se replantea algunas cosas. Eso sí, mientras algunos afrontan sus dilemas de desamor, Claudia da un paso muy serio con Miguel. Lejos de quedar aquí, el capítulo nos mostró cómo Begoña se sincera con Andrés sobre el chantaje de Gabriel. Todo ello mientras, paralelamente, Marta descubre que Bianca y Fina han pasado la noche juntas.

¿Qué sucede en el capítulo 644 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 9 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Roque se marcha de Toledo. Un adiós que le lleva a despedirse de Eduardo y por el que ambos se funden en un fuerte abrazo. Una situación que tiene lugar mientras Fina vuelve a sentirse mal. La mujer está muy afectada por el enfado de Marta.

Un conjunto de situaciones donde también podremos ver cómo Tasio, por fin, se sincera con Paula. Él le cuenta que ella es a la única a la que quiere y le ha escrito una carta donde le deja claro que quiere que vuelva. Pero la realidad es completamente diferente. Lo que más quiere es que ella sea feliz y, si eso depende de que ella rehaga su vida, está de acuerdo con eso.

Mientras tanto, veremos cómo Salva comienza a ser cada vez más consciente de que su ruptura con Mabel es definitiva. Pero el capítulo no concluye aquí. Además, veremos cómo Andrés le cuenta a Valentina lo de las fotos. Un gesto con el que pone fin al chantaje de Gabriel. Por otro lado, Valentina y Begoña tendrán una seria conversación sobre sus sentimientos. ¿Qué le dirá la enfermera sobre Andrés? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.