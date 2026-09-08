‘Sueños de libertad’ de hoy, 8 de septiembre: Marta descubre que Bianca y Fina pasaron la noche juntas

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 7 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 642 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Damián exige a Tasio que haga volver a Carmen. Todo ello mientras Roque no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión de lo más inesperada a Eduardo.

Por si fuera poco, Gabriel no ha tenido reparos a la hora de chantajear a Begoña, y hacerlo como nunca antes. ¡Sin importar en absoluto las consecuencias! En cuanto a Digna, finalmente parece enterarse de sus problemas. Miguel, por su parte, se ha visto en la obligación de anunciar los resultados del tumor de Pablo, mientras que Salva da el paso de hacerle una visita.

¿Qué sucede en el capítulo 643 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 8 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio accede a escribirle una carta a Carmen. Un gesto que nace de la presión que está recibiendo por parte de su padre. Y es que, si fuera por él, no lo haría. Paralelamente, Mabel se encuentra con el gran dilema de su ruptura con Salva.

Todavía no se lo ha contado a su padre, pues tiene claro que será una mala noticia para él y le dejará triste. Pero lo que no se espera es la propuesta del cantinero. Una petición que la dejará sin palabras y con la que se replanteará algunas cosas. Eso sí, mientras algunos afrontan sus dilemas de desamor, Claudia da un paso muy serio con Miguel.

Todo parece indicar que le confesará lo que sucedió de verdad el día que perdió a su bebé. Pero, ¿lo hará? Un capítulo donde las emociones prometen no faltar en ningún momento; de eso no cabe duda. Pues, además, veremos cómo Begoña se sincera con Andrés sobre el chantaje de Gabriel. Todo ello mientras, paralelamente, Marta descubre que Bianca y Fina han pasado la noche juntas. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.