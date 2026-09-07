Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 7 de septiembre: Miguel anuncia los resultados del tumor de Pablo
Capítulo 642 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 4 de septiembre: Julia defiende a Begoña ante Gabriel
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 4 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 641 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Julia no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para defender a Begoña ante Gabriel. Esta, por su parte, se ha visto obligada a tomar una drástica determinación que tiene estrecha relación con la nulidad.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Salva, por su parte, no tiene reparos a la hora de apoyar a Mabel de forma incondicional. Ella, en cambio, opta por trazar un plan con Miguel para tratar de alegar a Pablo en la medida de lo posible. Por si fuera poco, Eduardo ha dado el importantísimo paso de rememorar sus años de viaje, mientras que el marchante reconoce que no está del todo satisfecho con el trabajo de Fina. Algo que, a corto plazo, podría traer graves consecuencias.
¿Qué sucede en el capítulo 642 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 7 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Damián exige a Tasio que haga volver a Carmen. Todo ello mientras Roque no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión de lo más inesperada a Eduardo.
Por si fuera poco, Gabriel no ha tenido reparos a la hora de chantajear a Begoña, y hacerlo como nunca antes. ¡Sin importar en absoluto las consecuencias! En cuanto a Digna, finalmente parece enterarse de sus problemas. Miguel, por su parte, se ha visto en la obligación de anunciar los resultados del tumor de Pablo, mientras que Salva da el paso de hacerle una visita. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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