FlixBus responde a los ataques de Puente por el cabotaje: “Piensa el ladrón que todos son de su condición”

FlixBus ha respondido a los ataques del ministro de Transportes, Óscar Puente, contra la compañía de viajes en autobús por su defensa del cabotaje en España con una contundente alusión al refranero: «Piensa el ladrón que todos son de su condición». Pablo Pastega, el vicepresidente de FlixBus para Sudamérica e Iberia (España y Portugal), también ha acusado al Gobierno de estar «haciendo trampa» a la sociedad española y al tejido empresarial al mantener durante años concesiones de transporte caducadas en el sector del autobús, además de conceder subvenciones a operadores con contratos vencidos y negarse a explorar con Bruselas una apertura del mercado que, a su juicio, exige la normativa europea.

Por otro lado, la compañía considera que el sistema concesional español está «capturado» y pone el foco en las más de 70 concesiones estatales que, según sus datos, permanecen caducadas. FlixBus sostiene que el problema se prolonga desde hace años y denuncia que, pese a ello, el Gobierno ha licitado únicamente una pequeña parte de estos contratos. «Algo ocurre», ha señalado Pastega y ha cuestionado que se mantenga durante años una situación que, a su juicio, perjudica la competencia.

En este sentido, FlixBus ha puesto también bajo el foco los cerca de 400 millones de euros en subvenciones concedidos en los últimos tres años a empresas concesionarias. La compañía denuncia que estas ayudas generan una «asimetría de información» porque los operadores que actualmente prestan los servicios conocen de antemano el impacto de estas subvenciones, mientras que potenciales competidores desconocen qué ventajas económicas tendrán las concesionarias a la hora de competir por nuevos contratos.

Concentración del mercado y falta de competencia

La empresa ha criticado además que el Ministerio de Transportes haga caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que ha advertido sobre la concentración del mercado y el tamaño de los contratos. FlixBus sostiene que el actual modelo favorece a los grandes operadores y dificulta el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las concesiones de larga distancia.

El cabotaje se ha convertido así en uno de los principales frentes de batalla entre FlixBus y el Gobierno. La compañía defiende que los operadores internacionales puedan recoger y dejar pasajeros entre ciudades españolas cuando sus rutas internacionales ya atraviesan el territorio nacional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa europea. Frente al argumento del Ejecutivo de que esta apertura podría perjudicar a las concesiones existentes, FlixBus reclama que se demuestre con estudios económicos que una determinada ruta pone «seriamente» en riesgo la viabilidad de una concesión.

La compañía ha puesto como ejemplo el corredor Madrid-Bilbao. Según su análisis, una línea concesionada convive actualmente con vuelos, tren, coche compartido y otros medios de transporte, por lo que permitir algunos servicios de cabotaje no tendría necesariamente que hacer desaparecer la rentabilidad de la concesión. Finalmente, Pastega ha reclamado al Ministerio de Transportes que deje de utilizar argumentos políticos y analice caso por caso el impacto económico de la apertura.