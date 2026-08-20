FlixBus carga contra Puente por discriminación: «Las empresas españolas pueden competir fuera y nosotros aquí no»

FlixBus ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusa de «discriminar» a la compañía y de poner trabas a su actividad en España, mientras las empresas españolas pueden operar y competir sin las mismas restricciones en otros países europeos. La compañía FlixBus, una empresa alemana de autobuses, denuncia así una situación que considera injusta y reclama al Gobierno las mismas condiciones de competencia que disfrutan sus rivales españoles fuera de nuestras fronteras.

En concreto, el conflicto entre FlixBus y el Gobierno gira en torno al cabotaje, es decir, a la posibilidad de que la compañía alemana de autobuses pueda transportar pasajeros entre dos ciudades españolas dentro de una ruta internacional.

«Consideramos que, efectivamente, estamos siendo discriminados en España en el marco de la regulación, especialmente teniendo en cuenta que, en el Reglamento Europeo, se habilita a las compañías internacionales a realizar cabotaje y no se nos está permitiendo. El Ministerio de Transportes está denegando todas estas solicitudes de forma sistemática», defienden desde Flixbus.

«Confiamos en que la justicia de la Unión Europea ponga fin a una discriminación constante que beneficia a un sistema caducado desde hace años y perjudica a una conectividad mejor y más económica y con mejor tecnología para todos los españoles», aclaran desde Flixbus.

«Esta cuestión, además, está ya en manos de las instituciones europeas. Ante el desacuerdo entre Alemania y España sobre la autorización de este servicio internacional, la Comisión Europea adoptó en abril de 2025 una decisión que permite a las autoridades alemanas avanzar en su autorización. El Gobierno español ha recurrido esa decisión ante la Justicia europea. Confiamos en que las instituciones y autoridades europeas competentes aclaren definitivamente esta cuestión conforme al Derecho de la Unión y garanticen que las mismas reglas se aplican por igual en todos los Estados miembros», sostienen.

Puente cree que Flixbus quiere «hacer trampas»

La reacción de Flixbus es consecuencia de unas declaraciones que ha hecho el Ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que ha indicado que Flixbus quiere «hacer trampas» al intentar transportar viajeros nacionales en sus rutas internacionales.

Para Óscar Puente, esto se trata de una trampa, puesto que el servicio entre localidades españolas ya lo presta una empresa en solitario bajo un contrato acordado con el Estado.

Sin embargo, la compañía Flixbus defiende que esta posibilidad está contemplada por la normativa europea de transporte internacional, que permite a los operadores realizar determinados servicios de cabotaje dentro de otros Estados miembros. De hecho, empresas españolas de autobuses pueden transportar pasajeros entre ciudades francesas en el marco de sus rutas internacionales, una situación que FlixBus defiende como argumento para reclamar que se aplique el mismo criterio en España y poder competir en igualdad de condiciones con los operadores nacionales.

«FlixBus está dispuesta a competir, invertir y operar en España respetando las mismas obligaciones que cualquier otra empresa. El cabotaje no es una trampa. Es una posibilidad prevista por la legislación europea y cuya aplicación concreta está ahora sometida al criterio de las instituciones y tribunales de la Unión Europea», aseguran desde FlixBus.

«También nos sorprende que Puente hable de distorsionar el mercado sin mencionar el enorme desequilibrio que generan las ayudas públicas a la demanda. Durante los últimos años el Estado ha destinado cientos de millones de euros a descuentos y bonificaciones al transporte en autobús. En las rutas sometidas a exclusividad, esas ayudas únicamente pueden ser captadas por el concesionario, porque ningún competidor tiene permitido ofrecer el mismo trayecto. Se impide así la competencia en un mercado y, al mismo tiempo, se subvenciona con dinero público la demanda de la empresa que tiene concedida su explotación exclusiva», afirman.

«Y competir tampoco es distorsionar un mercado. Lo que sí genera un evidente desequilibrio es impedir la entrada de nuevos operadores mientras se subvenciona con dinero público la demanda de quienes ya disfrutan de una posición de exclusividad», exponen.

Paralizada la empresa de autobuses que Puente quería crear en Renfe

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) suspendió en abril de forma cautelar el proceso de licitación lanzado por Renfe para crear una nueva empresa de autobuses en alianza con una empresa privada del sector. En concreto, esta nueva empresa que planeaba crear Puente se encargaría de prestar los servicios alternativos por carretera por autobús cuando las líneas de tren se encuentren cortadas o no permitan la circulación.

Así, Óscar Puente, para no depender de las empresas de autobuses cuando hay una incidencia puntual en los trenes de Renfe, podría causar el cierre del 90% de las empresas del sector, que son pymes en su mayoría. De hecho, en los pliegos de este proyecto se indica que los autobuses de esta filial no sólo podrían realizar esta suplencia en caso de incidencia puntual, sino acceder a todos los servicios que tienen que ver con el Estado, es decir, «también podrían hacer servicios de transporte escolar en todo lo que es la red de colegios públicos y concertados de las comunidades autónomas o de las provincias, viajes del Imserso, viajes de asociaciones, peñas deportivas, grupos turísticos nacionales e internacionales», como denuncian desde la Asociación de Empresas de Autocares de España, Direbús.

«Estos servicios discrecionales principalmente los operan las pequeñas y medianas empresas del sector del autobús en nuestro país y, por tanto, con esta filial se quedarían fuera de estos contratos, y esto provocaría numerosos cierres de pymes», explican desde Direbús.

Además, desde Direbús alertan de que cada vez hay menos licitaciones y esto está incrementando los cierres, por lo que esta filial empeoraría aún más la situación de las pymes del sector del autobús.