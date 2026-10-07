Diez startups presentan sus pilotos de innovación a través de la aceleradora de Moeve

Moeve ha celebrado el Demo Day de la primera edición de su aceleradora de startups con un acto en su sede corporativa de Madrid. Durante la jornada, una decena de compañías emergentes han presentado ante profesionales de la energética y agentes del ecosistema innovador los resultados de los pilotos desarrollados durante cerca de un año junto a Moeve.

Las startups continuarán su desarrollo en función del grado de madurez de sus soluciones. Aquellas con mayor potencial de implantación pasarán a una nueva fase junto a las áreas de negocio y corporativas de Moeve, mientras que los proyectos que requieran un mayor desarrollo tecnológico seguirán madurando con el acompañamiento del equipo de Innovación.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha afirmado: “La innovación está en el corazón de Moeve y de nuestra estrategia Positive Motion. Estamos convencidos de que los grandes desafíos de la transición energética requieren audacia, colaboración y la capacidad de atreverse a explorar nuevos caminos. Innovar de la mano de startups no solo nos ayuda a transformar nuestra actividad, sino también a estar más cerca de nuestros clientes, entender mejor sus necesidades y desarrollar soluciones que generen un impacto real para ellos y para la sociedad”.

Las startups que han presentado sus proyectos durante el Demo day

· CicerAI: aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la revisión contractual y la gestión del conocimiento jurídico, identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y el acceso a la información.

· Emissium: tecnología para el reporting de emisiones de carbono y las previsiones del mercado eléctrico mediante datos regionales avanzados, aportando una mayor capacidad de análisis y apoyo a la toma de decisiones.

· Kanara: tecnología de producción de lípidos mediante cultivos celulares vegetales para su aplicación en biocombustibles de segunda generación y química sostenible.

· Nium: tecnología de producción de amoníaco verde mediante nanocatalizadores, que permite operar en condiciones más eficientes.

· Phycobloom: tecnología para la producción de algas modificadas genéticamente como materia prima de biocombustibles de segunda generación y productos químicos sostenibles.

· Sensei: modelo de tienda inteligente y autónoma para mejorar la experiencia de cliente en nuestras estaciones de servicio.

· Solaris Vita: sistema que integra paneles fotovoltaicos orgánicos semitransparentes en entornos agrícolas reales, combinando generación de energía renovable y actividad agrícola.

· Visualfy: sistema de alertas visuales y digitales para mejorar la accesibilidad, la inclusión y la seguridad de las personas con discapacidad auditiva en nuestros entornos de trabajo.

· Water Challenge: solución para el tratamiento y valorización de aguas residuales industriales que contribuye a optimizar la gestión de los recursos hídricos.

· Woza Labs: plataforma geolocalizada para la gestión inteligente de información sobre materias primas renovables y combustibles sostenibles, facilitando una toma de decisiones más ágil e informada.

La primera convocatoria de Moeve light up recibió más de 500 candidaturas en el Open call de marzo de 2025. Tras el Selection day, en el que los distintos equipos de Moeve escogieron los proyectos más prometedores y alineados con los retos de la compañía, las diez startups seleccionados han desarrollado durante el último año y medio proyectos piloto para validar sus tecnologías en entornos reales. A raíz del interés suscitado en el ecosistema innovador y el éxito de los proyectos piloto, la compañía energética ya trabaja en el diseño de la segunda edición.

La innovación abierta en Moeve

A través de su estrategia 2030 Positive Motion, Moeve está impulsando un ecosistema de innovación abierta para acelerar el desarrollo de tecnologías disruptivas en ámbitos como las moléculas verdes, los biocombustibles de segunda generación, la química sostenible, la gestión eficiente del agua, la digitalización y la movilidad sostenible.

En este contexto, Moeve light up se ha consolidado como una de las principales herramientas de colaboración con startups, centros tecnológicos y agentes del ecosistema emprendedor para identificar, validar y escalar soluciones con aplicación real en las operaciones de la compañía. Desde el inicio del programa, que incluye la aceleradora de startups, la compañía ya ha analizado más de 2000 iniciativas y espera llegar a establecer un ecosistema de alianzas con más de 100 agentes innovadores. Este hito forma parte de la apuesta de Moeve por incorporar tecnologías clean tech, deep science y deep tech que contribuyan a acelerar la transición energética y fortalecer la competitividad industrial.