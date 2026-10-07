Este monitor gaming de LG convierte tu escritorio en una pantalla de cine ¡y está rebajado un 26%!

Los monitores gaming, como tantos otros productos para jugadores, se han colado ya entre los más vendidos de sus respectivas categorías, y no solo entre los perfiles gamers. Los modelos más completos ya vienen con prestaciones estupendas para trabajar, editar contenido, ver películas o simplemente para tener un escritorio mucho más organizado y ‘limpio’.

Y por eso le hemos echado el ojo al monitor gaming OLED LG UltraGear, diseñado para gamings y con prestaciones a las que muchos otros perfiles le pueden sacar partido. Además, baja de precio un 26% en la tienda online de LG y tiene un 10% de descuento adicional con el código promocional LGELINDEPENDIENTE10. ¡Aplícalo en el carrito!

Así es el monitor gaming OLED de LG

Tasa de refresco de 240 Hz con movimientos fluidos, muy útil sobre todo en juegos de acción y de velocidad.

Tiempo de respuesta muy bajo (0,03 ms GtG) que mantiene la imagen nítida en escenas con mucho movimiento.

Hasta 1.300 nits de brillo máximo con tecnología Micro Lends Array+ que sube el brillo máximo.

Smart TV con webOS 24 para acceder a todo el ecosistema de entretenimiento directamente desde el monitor.

Una pantalla ultrapanorámica para jugar, trabajar y ver contenido

El monitor gaming OLED LG UltraGear tiene muchos argumentos a favor, empezando por su pantalla OLED con una relación de aspecto de 21:9 y 3440 x 1440 px. El formato panorámico es inmersivo para jugar y también muy cómodo para trabajar con varias apps y ventanas al mismo tiempo. La curvatura 800R acompaña ese formato para que la pantalla rodee aún más el campo de visión.

Cuenta con DisplayHDR True Black 400, cobertura del 98,5% del espacio de color DCI-P3 y una relación de contraste de hasta 1.500.000:1. Es decir, que los negros son mucho más profundos, los colores son más intensos y la representación de colores es muy fiel a la realidad en escenas oscuras.

¿Para quién es el monitor gaming perfecto?

Este monitor gaming LG es estupendo si…:

Juegas habitualmente en PC y necesitas una pantalla rápida y grande (sus 240 Hz y 0,03 ms de respuesta son estupendos para juegos de acción, conducción y shooters, además de las funciones concretas para jugar).

Trabajas en casa todos los días o varios días a la semana.

Eres un profesional creativo, necesitas programas pesados y espacio suficiente.

Buscas una pantalla grande en casa como dispositivo para toda la familia.

Es un monitor gaming, aunque hay muchos otros perfiles que también le pueden sacar mucho partido, sobre todo ahora que baja de precio un 26% en la tienda online de LG y un 10% adicional con el cupón LGELINDEPENDIENTE10.

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