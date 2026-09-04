Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 4 de septiembre: Julia defiende a Begoña ante Gabriel
Capítulo 641 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 3 de septiembre: Beatriz hace una inesperada propuesta a Gabriel
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 3 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 640 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de encararse a Begoña por las fotos con Andrés. Todo ello mientras Beatriz no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una inesperada propuesta a Gabriel.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo Miguel no ha tenido reparos a la hora de hacer una firme petición a Claudia. Todo ello mientras Bianca se ha armado de valor a la hora de mover ficha con Fina, y lo ha hecho a pesar de las posibles consecuencias de sus actos. Pablo, por su parte, consigue despertar de la operación, mientras que Damián ha dado el importantísimo paso de aconsejar a Roque sobre su futuro.
¿Qué sucede en el capítulo 641 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 4 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo Julia no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para defender a Begoña ante Gabriel. Esta, por su parte, se ve obligada a tomar una drástica determinación que tiene estrecha relación con la nulidad.
En cuanto a Salva, opta por apoyar a Mabel, mientras esta traza un nuevo plan con Miguel para tratar de conseguir el objetivo de alegrar a Pablo. Todo ello mientras Eduardo ha tenido oportunidad de rememorar todos y cada uno de sus años de viaje. Además, por si fuera poco, el marchante parece que no está del todo satisfecho con el trabajo de Fina. Una sensación que, evidentemente, va a traer consigo consecuencias a corto plazo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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