Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 3 de septiembre: Beatriz hace una inesperada propuesta a Gabriel
Capítulo 640 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 2 de septiembre: Gabriel pone a prueba a Paula
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 2 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 639 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Damián dio el paso de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con la permanencia de Eduardo en la casa. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha querido aprovechar la ocasión para hacer una propuesta de lo más inesperada a Tasio.
Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de poner a prueba a Paula. Todo ello mientras Pablo es llevado al quirófano. Marta y Fina deciden aparcar sus diferencias para trabajar juntas, mientras que Valentina se queda profundamente descolocada. Y todo tras haber sido testigo de un gesto cómplice de Andrés con Begoña. Es algo que, desde luego, no esperaba.
¿Qué sucede en el capítulo 640 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 3 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver y de ser testigos de cómo Gabriel tiene un tenso enfrentamiento con Begoña, y todo por las fotos con Andrés. Todo ello mientras Beatriz consigue dejar verdaderamente sin palabras a Gabriel tras hacerle una propuesta de lo más inesperada.
Miguel, por su parte, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición a Claudia, mientras que Bianca se arma de valor a la hora de volver a mover ficha con Fina. En cuanto a Pablo, parece que finalmente despierta de la operación y Damián no tiene reparos a la hora de lanzar un consejo a Roque que tiene estrecha relación con su futuro. ¿Le hará caso, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3