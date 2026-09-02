Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 1 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 638 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Miguel no ha tenido reparos a la hora de animar a Pablo antes de la operación. Todo ello mientras Roque ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca antes, con Damián. Tasio ha dado el importantísimo paso de dar un regalo a Paula.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han sido testigos de cómo Marta se arma de valor para decir a las chicas que se dobleguen, de una vez por todas, ante Gabriel, y que lo hagan a pesar de las posibles consecuencias. Mabel, por su parte, se ha visto en la obligación de tomar una contundente y drástica decisión sobre su relación con Salva. Todo ello mientras Begoña estalla como nunca antes, puesto que está profundamente cansada de su infelicidad. ¡Es algo que no puede evitar!

¿Qué sucede en el capítulo 639 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Damián se ve obligado a tomar una contundente decisión que tiene estrecha relación con la permanencia de Eduardo en la casa. Es más, también ha aprovechado para hacer una propuesta de lo más inesperada a Tasio.

En cuanto a Gabriel, no tiene reparos a la hora de tratar de poner a prueba a Paula, mientras que, por otro lado, se llevan a Pablo al quirófano. Marta y Fina, por su parte, han optado por aparcar sus diferencias para trabajar juntas y, de esta forma, conseguir objetivos comunes. Todo ello mientras Valentina se queda profundamente descolocada al ser testigo de un gesto cómplice de Andrés con Begoña. Algo que, desde luego, no esperaba. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.