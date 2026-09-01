Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 1 de septiembre: la confesión de Begoña que Gabriel no esperaba

Sueños de libertad sigue en una de las semanas más importantes que se recuerdan y los espectadores esperan con emoción la llegada de cada capítulo en Antena 3. Recordamos que en el capítulo 637, Pablo tomó la decisión de someterse a la operación, mientras Valentina intentaba resolver el enfrentamiento entre Paula y Claudia en la tienda. Don Agustín se ofreció a ayudar a Nieves en un momento especialmente delicado, y Gabriel reprendió a las dependientas por seguir las órdenes de Marta con los perfumes de Brossard. Bianca, por su parte, siguió sembrando dudas en Fina sobre su relación con Marta, mientras Miguel confesaba a Claudia sus temores ante la posible pérdida de su padre durante la operación.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Sueños de libertad?

El capítulo de hoy arranca con uno de los momentos más emotivos de la semana: Pablo se despide de su familia antes de entrar en quirófano, consciente de que la complicada operación podría costarle la vida. Miguel intenta tranquilizar y animar a su padre justo antes de que se someta a la intervención, aunque como médico conoce perfectamente los riesgos que corre, algo que le lleva a derrumbarse ante él sin poder evitar pensar en la posibilidad de perderlo.

Lejos del hospital, Begoña protagoniza uno de los momentos más desgarradores de la temporada al ser incapaz de seguir reprimiendo lo que siente, se rompe ante Gabriel y reconoce que ya no soporta su matrimonio. Deja salir toda la infelicidad que lleva acumulando durante meses, pero la fría reacción de su marido hace todavía más doloroso su derrumbe. Gabriel intenta entonces acercarse a ella para suavizar la situación, pero consigue justamente el efecto contrario, alejándola todavía más de él.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que la reacción fría de Gabriel ante la confesión de Begoña no va a quedarse ahí: cuanto más se cierre en banda él, más terreno le está dejando libre a Beatriz para seguir metiéndose en ese matrimonio. Y en paralelo, con Pablo entrando en quirófano justo el mismo día, tememos que la serie esté a punto de dar una de las noticias trágicas antes de comenzar la temporada televisiva. Para saber si todo lo que pensamos se cumple, tendremos que esperar para ver los próximos capítulos.

¿Qué audiencia logró ayer ‘Sueños de libertad’?

La serie logró este lunes liderar, de nuevo, en su franja de emisión, con un espectacular 13.9 % de cuota de pantalla, reuniendo a 1.198.000 espectadores. De esta manera supera a Directo al grano (11.2 % y 921.000) y El verano se mueve (7.1 % y 580.000), dejando claro que salvo La Vuelta, no hay ningún programa que le pueda hacer perder el primer puesto.

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas, en Antena 3.