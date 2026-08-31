Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 31 de agosto: Bianca siembra una peligrosa duda en Fina

En el capítulo 636 de Sueños de libertad, Marta sorprendió a doña Clara con una propuesta completamente inesperada, mientras Don Agustín intentaba aliviar el dolor de los Salazar en uno de sus momentos más difíciles tras el susto vivido por Pablo. Beatriz siguió presionando a Begoña para que no se rindiera y luchara por Andrés, animándola a seguir adelante pese a las dificultades que atraviesa su matrimonio con Gabriel. Este último sorprendió a todos con una noticia que amenazaba con cambiar el rumbo de los acontecimientos en Perfumerías De la Reina. La tensión entre Fina y Marta llegó a un nuevo límite tras una fuerte discusión derivada de sus diferencias cada vez más profundas, y Claudia, cada vez más desconfiada tras las irregularidades detectadas en el inventario, terminó acusando directamente a Paula de estar robando en la tienda. Para terminar, la tensión quedo en lo más alto con Miguel luchando contra el tiempo para reanimar a Pablo tras su grave reacción alérgica a la morfina, mientras la tensión se apoderaba de toda la familia a la espera de los médicos.

¿Qué pasa en el capítulo de hoy de ‘Sueños de libertad’?

El capítulo de hoy retoma la angustia en torno a la salud del patriarca de los Salazar: Pablo toma una decisión sobre su operación, un paso que puede resultar determinante para su futuro tras los últimos sobresaltos médicos. Mientras tanto, Don Agustín ofrece su ayuda a Nieves en un momento especialmente delicado para toda la familia, reforzando su papel de apoyo constante en medio de la crisis. Miguel, por su parte, comparte sus miedos con Claudia, dejando ver hasta qué punto la situación de su padre le está pasando factura emocionalmente y cómo necesita apoyarse en ella para sobrellevar la incertidumbre.

Gabriel abronca a las dependientas y Bianca ataca de nuevo a Fina

En la tienda, Gabriel abronca a las chicas tras descubrir la maniobra que Marta había puesto en marcha con los perfumes de Brossard para favorecer a los de la familia De la Reina, y Valentina tiene que intervenir para intentar mediar entre Paula y Claudia, cuya relación sigue siendo tensa tras las acusaciones de robo de los últimos días.

El capítulo se cierra con un nuevo movimiento de Bianca, que aprovecha el momento de debilidad de Fina para sembrar en ella una peligrosa duda, amenazando con hacer todavía más profunda la crisis que atraviesa con Marta y complicando aún más la reconciliación entre ambas.

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