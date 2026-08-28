Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 28 de agosto: Pablo, entre la vida y la muerte

La semana ha sido de las más intensas de la temporada en Sueños de libertad, la exitosa serie de las tardes de Antena 3. Todo arrancó con Marta enfrentándose por fin a Bianca tras descubrir su doble juego con Fina, mientras Pablo permanecía ingresado a la espera de los resultados médicos que confirmarían, poco después, el demoledor diagnóstico de un tumor que ponía en peligro su vida. Beatriz, por su parte, no ha dejado de mover fichas para separar a Gabriel y Begoña, insinuando una relación de esta con Andrés, hasta conseguir que Begoña, presionada también por sus propios sentimientos, terminara escribiendo una carta de amor dirigida al joven De la Reina.

En la tienda, Claudia empezó a detectar irregularidades en el inventario que atribuyó de inmediato a Paula, mientras Marta ponía en marcha una estrategia secreta junto a las dependientas para favorecer las ventas de los perfumes De la Reina frente a los franceses de Brossard. La angustia llegó a su punto más alto ayer, cuando Pablo sufrió una grave reacción alérgica a la morfina que obligó a Miguel a luchar por reanimarlo mientras llegaban los médicos.

¿Qué pasa hoy en el capítulo de ‘Sueños de libertad’?

El capítulo de hoy arranca con un nuevo movimiento de Beatriz: antes de su cita con Gabriel, la niñera pasa por la tienda y descubre que los productos de Brossard están escondidos de la clientela. Sin dudarlo, se lo cuenta de inmediato al director de la fábrica, que se queda sin palabras ante la noticia. La gran pregunta es si Gabriel decidirá enfrentarse directamente a Marta y a las dependientas por esta maniobra. Además, Beatriz sigue intentando manipular a Andrés, esta vez para que llame a Begoña y vuelvan a quedar, dejando en el aire tanto si el joven De la Reina aceptará como qué es lo que realmente trama la niñera con esta nueva jugada.

Se resuelve el misterio del robo en la tienda

La situación en la tienda sigue siendo insostenible: Claudia vuelve a acusar a Paula de ser la responsable de la desaparición de productos, algo que finalmente queda aclarado hoy, cuando se descubre quién está realmente detrás del robo. Mientras tanto, Marta organiza una cita romántica para intentar aliviar su crisis con Fina, recreando juntas su famosa receta de bollos suizos, aunque las tensiones entre ambas no tardan en volver a aparecer.

Por último, la semana terminará con la angustia de los Salazar todavía en el aire. Pablo continúa en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte tras su reacción alérgica, mientras Miguel sigue intentando reanimarlo hasta la llegada de los doctores. Hoy descubriremos si pueden salvarle o habrá una noticia bomba en los próximos días en la serie.

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas, en Antena 3.