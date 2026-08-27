Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 27 de agosto: Pablo sufre una grave reacción alérgica

La semana ha estado marcada por el deterioro de la salud de Pablo: primero llegó el demoledor diagnóstico que confirmaba que su vida corría peligro, y Don Agustín se acercó a los Salazar para ofrecerles consuelo en un momento especialmente delicado. En paralelo, Beatriz ha seguido sembrando dudas en Gabriel sobre Begoña, mientras Marta, ya sin paciencia, se encaró directamente con Bianca tras descubrir su doble juego con Fina. En la tienda, Claudia detectó varios errores en el inventario que atribuyó de inmediato a Paula, sin saber todavía si su sospecha era correcta.

Todo ello en una semana en la que Sueños de libertad ha seguido demostrando su enorme fortaleza en la sobremesa: ayer, miércoles 26 de agosto, la serie firmó un 13,3% de cuota y 1.124.000 espectadores, volviendo a liderar con claridad su franja horaria por delante de la etapa de La Vuelta Ciclista a España (Falset-Roquetes, 8,2% y 671.000 espectadores) y de Directo al grano, en La 1 (10,9% y 896.000 espectadores). En Cuatro, El verano se mueve se quedó en un 6,5% y 528.000 espectadores, mientras que en laSexta, Zapeando anotó un 5,7% y 491.000 espectadores.

¿Qué pasará hoy en el capítulo 635 de Sueños de libertad’?

El capítulo de hoy trae uno de los momentos más angustiosos de la semana. Tras el mazazo del diagnóstico, Pablo sufre una fuerte reacción alérgica a la morfina, una situación que requiere atención médica inmediata y que podría acarrear graves consecuencias para su salud. Miguel lucha por reanimar a su padre mientras la tensión se apodera de toda la familia, en una jornada que vuelve a poner en jaque la vida del patriarca de los Salazar.

Bianca pone a Marta contra las cuerdas y Begoña escribe una carta de amor

Mientras tanto, Bianca introduce en Marta una duda que poco a poco la lleva a cuestionarse sus propias decisiones y capacidades, en un nuevo capítulo de su particular pulso. Begoña, presionada por Beatriz y por los propios miedos de Nieves a perder a Pablo, termina dando un paso decisivo: escribe una carta de amor dirigida a Andrés, dejando constancia de sus verdaderos sentimientos.

Dejando de lado las tramas familiares, en la empresa Marta decide plantar cara a la última maniobra de Gabriel y, con la complicidad de las dependientas, pone en marcha una estrategia secreta para favorecer las ventas de los perfumes De la Reina frente a los franceses, pese a las reticencias de Damián.

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas, en Antena 3.