Avance de ‘Sueños de libertad’ hoy, 26 de agosto: Pablo recibe un demoledor diagnóstico

En el capítulo 633 de Sueños de libertad, Marta se enfrentó por fin abiertamente a Bianca tras descubrir su doble juego, reprochándole que se entrometiera constantemente en su relación con Fina, aunque la pintora volvió a salir airosa gracias a la influencia que ejerce sobre ella. Pablo continuó ingresado en el hospital a la espera de los resultados médicos, en una jornada marcada por la creciente preocupación de toda la familia Salazar. Beatriz, mientras tanto, movió una nueva ficha para separar a Gabriel y Begoña, insinuándole que su mujer podría estar viéndose con Andrés en secreto. En la tienda, Claudia detectó irregularidades en el inventario y empezó a sospechar de Paula, mientras Tasio le entregaba a esta una llave de hotel, a punto ambos de ser descubiertos. Hoy todo cambiará por completo cuando se sepa el diagnóstico de Pablo, una noticia que marcará el rumbo de los próximos meses.

Los Salazar reciben la peor noticia posible: Pablo tiene un tumor

El capítulo de hoy trae el desenlace que toda la familia temía: después de días sin buenas noticias desde el hospital, los Salazar descubren por fin qué le ocurre a Pablo. El diagnóstico es demoledor y confirma que padece un tumor, una grave enfermedad que pone en peligro su vida y que lo obliga a replantearse por completo su futuro y el de quienes le rodean. Don Agustín intenta aliviar el golpe acercándose a la familia para ofrecerles consuelo en un momento especialmente difícil.

Lejos del hospital, Beatriz vuelve a intervenir en la vida sentimental de Begoña. Convencida de que todavía existe una oportunidad entre ella y Andrés, insiste en animarla para que luche por él, llegando incluso a plantearle la posibilidad de buscar una forma de anular su matrimonio con Gabriel. Begoña, sin embargo, se mantiene firme y deja claro que no piensa interferir en la relación que Andrés ha iniciado con Valentina, pese a que sus sentimientos siguen muy presentes.

En Perfumerías De la Reina, Gabriel sorprende a todos al comunicar una noticia inesperada: su última idea consiste en apropiarse de una campaña diseñada originalmente por Hugo Brossard para intentar frenar la crisis que atraviesa la empresa, una jugada que vuelve a demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de mantenerse al frente del negocio. Mientras tanto, Marta y Bianca protagonizan un nuevo enfrentamiento, y Roque aparece borracho ante Damián, dejando al descubierto una situación preocupante.

Sigue siendo la serie más vista de la televisión.

No te pierdas los nuevos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas, en Antena 3. La serie sigue siendo uno de los contenidos más vistos en su horario (13.1 % y 1.107.000), aunque ha encontrado en La Vuelta a España un duro rival que durante las próximas semanas se lo pondrá complicado. Hasta el momento lideraba sin problemas frente a Directo al grano, algo que (salvo sorpresa) volverá a hacer cuando el programa de La 1 regrese una vez finalizada la ronda ciclista.