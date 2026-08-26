Audiencias de ayer, martes 25 de agosto: ‘El Chiringuito’ y ‘En tierra lejana’ firman récords

El mes de agosto continúa con sus datos bajos de consumo, como es habitual en estas fechas debido a las vacaciones y a los planes fuera de casa, pero antes de que lleguen los pesos pesados como Pablo Motos, Iker Jiménez, Ana Rosa Quintana o David Broncano, hay otros programas que se reivindican. Es el caso de En tierra lejana, que se hace con el liderato de la noche del martes después de vencer el lunes al Grand Prix. La serie turca, de la que te hablamos cada día en Happy FM, vive en plenas vacaciones el final de su primera temporada con una trama que se ha vuelto más intensa todavía. Eso ha provocado que marque récord de cuota y gane a Dog House, el programa de Chenoa, que respira un poco después de cuatro semanas perdiendo audiencia. No hay que olvidarse del récord de El Chiringuito en su emisión en Energy, que parece no encontrar su techo tras su cambio de Atresmedia a Mediaset.

Con un gran 14 % de cuota, la serie otomana hace récord de share, aunque no de espectadores. Como decíamos, el final de la primera temporada y el comienzo de los capítulos de la segunda han provocado que los fans -que siempre son muy fieles a este tipo de series- hayan rechazado todos los planes alternativos para quedarse pegados a la tele. Chenoa volvía este verano con su programa de adopción de perros dispuesta a repetir el éxito del año pasado, pero la serie de Antena 3 no se lo ha puesto nada fácil y este martes no pasa del 11 %, su mejor dato en cuatro semanas. El resto de ofertas eran cine y reposiciones -como ocurrió con Código 10-, por lo que no ha habido más batallas interesantes en el prime time de la televisión.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, martes 25 de agosto:

‘En tierra lejana’: 14 % y 887.000

‘Dog house’: 11.4 % y 778.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘Es por tu bien’: 7.8 % y 486.000

‘Código 10: Especial: ‘La noche del crimen’: 6.9 % y 361.000

‘El Taquillazo’: ‘Farang’: 4.8 % y 304.000

‘First Dates’ gana la ajustada pelea contra ‘Viaje al centro de la tele’ y ‘El Hormiguero’

Toca sacar la lupa para descubrir quién fue el ganador de la primera parte de la noche. El ganador, aunque por apenas unas décimas y un puñado de espectadores, es First Dates. El programa de citas aventaja en dos décimas y 11.000 espectadores a Viaje al centro de la tele, que en la media de sus dos episodios logró reunir a un 9.5 % y 899.000 espectadores: El primer programa sedujo a 8.8 % y 832.000 y el segundo a un 10.2 % y 966.000.

El Hormiguero, con la reemisión de su entrevista al cantante Camilo, se quedó cerca con un 9.4 % de cuota de pantalla, volviendo a pelear en un horario en el que sus repeticiones no estaban funcionando igual de bien que otros años. Completamente descolgado se queda Viajeros cuatro, que no consigue acercarse a los grandes datos de Horizonte, el programa al que suple; mientras que El intermedio sigue hundido con sus repeticiones de verano (3.3 %).

‘First dates’: 9.7 % y 910.000

‘Viaje al centro de la tele’: 9.5 % y 899.00 (8.8 % y 832.000 y 10.2 % y 966.000)

‘El Hormiguero’: 9.4 % y 877.000

‘Viajeros Cuatro’: 5.2 % y 489.000

‘El Intermedio’: 3.3 % y 306.000

‘La mirada crítica’ destaca en la mañana de Telecinco

El programa de análisis político está sabiendo aprovechar su oportunidad durante el verano y marca un gran 13.1 % y 261.000 espectadores en la mañana de Telecinco. Su retraso horario, ocupando parte de la franja de El programa de Ana Rosa, le está dando grandes datos. Aruser@s, aunque con un horario diferente, mejora en su segundo día de la nueva temporada y logra un buen 13 % y 272.000 espectadores que son un respiro para laSexta en un complicado agosto.

También hay que destacar los grandes datos de las series de tarde, de las que te hablamos cada día en Happy FM. Sueños de libertad volvió a ser la alternativa a La Vuelta con un gran 13.1 % y 1.107.000 espectadores a primera hora de la tarde. Más tarde, después del ciclismo, el capítulo de Valle Salvaje reunió a un 10 % y 689.000 espectadores, mientras que La Promesa mejora esos datos con un gran 13.6 % y 879.000 televidentes.

Pedrerol y ‘El Chiringuito’ hacen récord en Energy

El fichaje de Josep Pedrerol por Mediaset está siendo la gran alegría del verano para Mediaset incluso antes de comenzar la temporada televisiva. Después de un gran estreno en Cuatro el pasado domingo, pasando del 7 % de cuota, el programa deportivo logra su récord en Energy, canal de la TDT en el que se emite de lunes a jueves. Ayer, con un enorme 5.3 % de share y una media de 195.000 espectadores, logró su mejor dato hasta el momento.