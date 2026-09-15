En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 14 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera, han sido testigos de cómo Alya se queda en shock al descubrir que Boran está vivo y se enfada con Cihan por haberle ocultado un secreto verdaderamente importante. La impresión es demasiado fuerte y termina desmayándose, por lo que tienen que llevarla urgentemente al hospital. Cihan explica a Alya cómo descubrió que Boran seguía vivo y por qué decidió mantenerlo oculto.

Sadakat, por su parte, no entiende el motivo por el que todos abandonaron la casa la noche en la que se reunían para recordar a Boran. Todo ello sin tan siquiera imaginar que su hijo sigue vivo. Sahin se marcha sin decir nada a Nare y se dirige a la empresa, donde está dispuesto a descubrir qué se esconde detrás de todo lo que está sucediendo. Cuando encuentra a Boran, queda completamente en shock. En un momento dado, Cihan le pide que no cuente a su padre que Boran está vivo, puesto que teme las consecuencias. Finalmente, acepta guardar el secreto. Todo ello mientras Alya no puede evitar preguntarse qué va a ocurrir con su relación con Cihan ahora que Boran ha vuelto a sus vidas.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 15 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Cihan se presenta en casa de Demir y le muestra el certificado que demuestra que es estéril. Así pues, le exige que se divorcie de Zerrin, pero Demir se niega a dar ese paso. Es por eso que Cihan le advierte que, de no hacerlo, todo el mundo descubrirá que el hijo que espera Zerrin es de Kaya.

Al enterarse de esto, Demir coge una pistola y apunta a su propio padre. A pesar de todo, los hombres de Nadim no tardan en intervenir, reduciendo a Demir a golpes. Cihan, por su parte, descubre que el próximo cargamento de Ecmel incluirá drogas de contrabando, lo que confirma que Demir está implicado en esos negocios.

Alya, por su parte, empieza a preguntarse cuánto tiempo podrá soportar la situación que está viviendo junto a Cihan. Él trata de tranquilizarla, asegurando que harán hasta lo imposible para superarlo, como hicieron en el pasado. Zerrin visita a Alya en el hospital y pide a Cihan que no revele a Kaya que él es el padre de su hijo. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.